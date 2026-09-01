Maestralna partija novog beka Partizana: Tompson pokazao "grobarima" šta sve ume (VIDEO)

Novi bek Partizana, Itan Tompson pokazao je zbog čega se od njegovog dolaska u Beograd mnogo očekuje. Reprezentativac Portorika odigrao je sjajnu individualnu utakmicu, ali njegov odličan učinak ipak nije bio dovoljan da selekcija Portorika izbegne poraz od Urugvaja (75:80).

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Domaću selekciju do pobede je predvodio Bruno Fitipaldo sa 20 poena i šest asistencija. Ipak, kada je u pitanju individualni učinak, prvo ime susreta bio je upravo Tompson.

Košarkaš koji će od naredne sezone nositi crno-beli dres ubacio je čak 29 poena, a tome je dodao šest skokova i isto toliko asistencija. Za 33 minuta na parketu Tompson je iz igre šutirao 9/17, dok je posebno impresivan bio njegov učinak iza linije za tri poena – pogodio je pet od osam pokušaja.

Sve to donelo mu je indeks korisnosti 30, što dovoljno govori koliko je bio uključen u igru svog tima.

Tompson je ovog leta dogovorio saradnju sa Partizanom, nakon perioda provedenog u NBA sistemu, gde je nastupao i za Indijanu Pejserse. U Beograd stiže kao igrač koji može da donese dodatnu energiju bekovskoj liniji, ali i ono što je posebno važno – poene i šut sa distance.

Njegova sposobnost da kreira situacije za sebe i saigrače trebalo bi da bude jedan od važnijih aduta crno-belih.