Jubilej Mirka Ivanića: Kapiten Zvezde će dugo pamtiti meč protiv Zemuna

FUDBALER Crvene zvezde Mirko Ivanić na utakmici protiv Zemuna upisao je jubilej.

Foto: Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia

Kapiten crveno-belih je postigao prvi gol u pobedi protiv Zemuna (2:0). Njemu je to bio 100. pogodak u dresu šampiona Srbije na 350. utakmici.

Ivanić je još jednom pokazao koliko je važan za igru Zvezde. U teškom porazu od Viktorije iz Plzena postigao je ukupno tri gola.

Iskusnom 32-godinjšiem vezisti je pogodak protiv Zemuna bio prvi u prvenstvu. Uz to ima i jednu asistenciju na četiri utakmice.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“