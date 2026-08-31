Jubilej Mirka Ivanića: Kapiten Zvezde će dugo pamtiti meč protiv Zemuna
FUDBALER Crvene zvezde Mirko Ivanić na utakmici protiv Zemuna upisao je jubilej.
Kapiten crveno-belih je postigao prvi gol u pobedi protiv Zemuna (2:0). Njemu je to bio 100. pogodak u dresu šampiona Srbije na 350. utakmici.
Ivanić je još jednom pokazao koliko je važan za igru Zvezde. U teškom porazu od Viktorije iz Plzena postigao je ukupno tri gola.
Iskusnom 32-godinjšiem vezisti je pogodak protiv Zemuna bio prvi u prvenstvu. Uz to ima i jednu asistenciju na četiri utakmice.
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