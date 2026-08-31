Fudbal

Jubilej Mirka Ivanića: Kapiten Zvezde će dugo pamtiti meč protiv Zemuna

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

31. 08. 2026. u 17:12

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FUDBALER Crvene zvezde Mirko Ivanić na utakmici protiv Zemuna upisao je jubilej.

Јубилеј Мирка Иванића: Капитен Звезде ће дуго памтити меч против Земуна

Foto: Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia

Kapiten crveno-belih je postigao prvi gol u pobedi protiv Zemuna (2:0). Njemu je to bio 100. pogodak u dresu šampiona Srbije na 350. utakmici.

Ivanić je još jednom pokazao koliko je važan za igru Zvezde. U teškom porazu od Viktorije iz Plzena postigao je ukupno tri gola.

Iskusnom 32-godinjšiem vezisti je pogodak protiv Zemuna bio prvi u prvenstvu. Uz to ima i jednu asistenciju na četiri utakmice.

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