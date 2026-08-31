Rivero ima novi klub: Bivši košarkaš Zvezde potpisao zanimljiv ugovor sa ervoligašem
KOŠARKAŠ Hasijel Rivero napustio je ovog leta Crvenu zvezdu i pronašao je novi angažman.
Kubanac će karijeru nastaviti u Valensiji sa kojom je potpisao kratkoročni ugovor na meseca dana.
- Rivero je počeo da trenira sa prvim timom u ponedeljak, 24. avgusta, kako bi pomogao u održavanju kvalitetnih treninga tokom odsustva igrača pozvanih u nacionalne timove. Sada je potpisao ovaj kratkoročni ugovor kako bi doprineo radu ekipe tokom pripremnog perioda i na početku zvanične sezone - piše u saopštenju Valensije.
Rivero dobro poznaje špansku klub, s obzirom na to da je ovaj dres nosio od 2021. do 2023. godine.
On je prošle sezone imao problem sa povredom i za Zvezdu je u Evroligi odigrao samo devet utakmica.
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