Navijači Zvezde objavili pismo koje su dobili od Ratka Mladića

Pismo je staro 10 godina

FOTO: N. Skenderija

Navijači Crvene zvezde podelili su sa javnošću poruku i fotografiju pisma koje im je uputio general Ratko Mladić iz pritvorske jedinice u Hagu. U pismu datiranom 2. jula 2016. godine, Mladić se obraća „Delijama“ sa porukama mira, fer-pleja i sportskog navijanja.

Sadržaj pisma, ispisan prepoznatljivim rukopisom na poleđini fotografije, Delije su sada podelile na svom zvaničnom Telegram kanalu, a u njemu piše:

- Zvezdinim Delijama, sa izuzetnim poštovanjem i da se vaša pesma ori na svim sportskim borilištima i terenima! Baklje i pirotehniku izbacite! Sportski navijajte! Volite i sebe i sportske protivnike! Da nam utakmice i natjecanja protiču u pesmi, igri i zadovoljstvu! Stop svakom nasilju! Vaš prijatelj, Ratko Mladić - stoji u poruci koja je izazvala veliku pažnju na društvenim mrežama.

Ovo pismo samo je još jedna potvrda duboke povezanosti između najvatrenijih pristalica crveno-belih i generala Mladića, koju „Delije“ godinama iskazuju na stadionima širom Evrope, pogotovo u Srbiji.

Tako su nedavno i u Plzenju skandirali srpskom junaku koji je preminuo pre nekoliko dana u 84. godini.