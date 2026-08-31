Svet

STRAVIČAN SNIMAK EKSPLOZIJE MAGACINA MUNICIJE: Zabeležen trenutak sekundarne detonacije ubojnih sredstava (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

31. 08. 2026. u 00:51

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ISPLIVAO je novi snimak koji pokazuje trenutak snažne eksplozije u raketnom skladištu kod Kijeva.

СТРАВИЧАН СНИМАК ЕКСПЛОЗИЈЕ МАГАЦИНА МУНИЦИЈЕ: Забележен тренутак секундарне детонације убојних средстава (ВИДЕО)

Foto: printskrin telegram/RVvoenkor/122179


Podsećanja radi, zbog toga što se skladište nalazilo blizu stambene zone, detonacija municije je ubila prema poslednjim podacima 38 ljudi, sa 52 je ranjeno.

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski potvrdio je dan kasnije da je skladište bilo blizu stambenih objekata u selu Mila u Kijevskoj oblasti, zbog čega je nakon detonacije pokrenuta istraga o mogućem službenom nemaru.

„Postoje norme: municija ne može da bude pored kuća i druge stambene izgradnje“, napisao je Zelenski na Telegramu.

Prema njegovim rečima, prvi udar pogodio je mesto na kojem su bile skladištene granate, mine, druga municija i dronovi Snaga odbrane Ukrajine, nakon čega je došlo do velike detonacije. Zelenski je poručio da nadležne službe moraju da utvrde ko je dozvolio da se eksplozivni materijal skladišti u blizini ljudi.

Jedinice ruskih oružanih snaga već treći dan nastavljaju napade dronova na razne ukrajinske ciljeve u Kijevu.

Rakete „Geran“ pogodile su nekoliko skladišta, uključujući i skladišta stranih kompanija, kao i Termoelektranu broj 5. Prema procenama VSU, alarmi su se aktivirali 34 puta u poslednja tri dana.

(RVvoenkor/Ribar)

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