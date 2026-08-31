STRAVIČAN SNIMAK EKSPLOZIJE MAGACINA MUNICIJE: Zabeležen trenutak sekundarne detonacije ubojnih sredstava (VIDEO)
ISPLIVAO je novi snimak koji pokazuje trenutak snažne eksplozije u raketnom skladištu kod Kijeva.
Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski potvrdio je dan kasnije da je skladište bilo blizu stambenih objekata u selu Mila u Kijevskoj oblasti, zbog čega je nakon detonacije pokrenuta istraga o mogućem službenom nemaru.
„Postoje norme: municija ne može da bude pored kuća i druge stambene izgradnje“, napisao je Zelenski na Telegramu.
Prema njegovim rečima, prvi udar pogodio je mesto na kojem su bile skladištene granate, mine, druga municija i dronovi Snaga odbrane Ukrajine, nakon čega je došlo do velike detonacije. Zelenski je poručio da nadležne službe moraju da utvrde ko je dozvolio da se eksplozivni materijal skladišti u blizini ljudi.
Jedinice ruskih oružanih snaga već treći dan nastavljaju napade dronova na razne ukrajinske ciljeve u Kijevu.
Rakete „Geran“ pogodile su nekoliko skladišta, uključujući i skladišta stranih kompanija, kao i Termoelektranu broj 5. Prema procenama VSU, alarmi su se aktivirali 34 puta u poslednja tri dana.
(RVvoenkor/Ribar)
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