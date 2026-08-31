Politika

"DOLAZIM NAORUŽAN MOTIKOM" Blokaderi ponovo pozivaju na nasilje! (FOTO)

Т.Ј.

31. 08. 2026. u 15:51

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NOVA objava jednog od aktivnih učesnika blokaderskih okupljanja izazvala je pažnju na društvenim mrežama. Nikola Manak objavio je na platformi Iks da dolazi u Novi Sad, ali da ovog puta dolazi "naoružan motikom".

ДОЛАЗИМ НАОРУЖАН МОТИКОМ Блокадери поново позивају на насиље! (ФОТО)

Foto: Printscreen

- NOVI SAD. Ja dolazim i u Novi Sad, ali ovaj put, naoružan motikom! SRBIJA ILI MAFIJA - napisao je Manak.

U istoj objavi pozvao je, kako je naveo, "celu Srbiju" da dođe u Novi Sad kako bi ih "dočekali".

Manak se u ranijim medijskim izveštajima pojavljivao kao učesnik blokaderskih aktivnosti i predstavnik Zbora građana Palilule. Blokaderska televizija N1 je u novembru prošle godine izveštavala o njegovim aktivnostima u vezi sa protestima i navela da je govorio u ime Zbora građana Palilule.

Foto: Printskrin Iks

Umesto jasnog poziva na miran protest, Manak je građanima uputio poruku nasilja u kojoj spominje da će doći "naoružan" i istovremeno poziva na masovno okupljanje u Novom Sadu.

Ovakva retorika otvoreno podiže tenzije i ostavlja prostor za opravdanu sumnju da se iza poziva na okupljanje ne krije samo protest, već i spremnost na sukobe.

BONUS VIDEO: BLOKADERSKO DIVLjANjE U UŽICU: Ovako izgleda ta njihova "bolja" Srbija

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