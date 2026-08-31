"DOLAZIM NAORUŽAN MOTIKOM" Blokaderi ponovo pozivaju na nasilje! (FOTO)
NOVA objava jednog od aktivnih učesnika blokaderskih okupljanja izazvala je pažnju na društvenim mrežama. Nikola Manak objavio je na platformi Iks da dolazi u Novi Sad, ali da ovog puta dolazi "naoružan motikom".
- NOVI SAD. Ja dolazim i u Novi Sad, ali ovaj put, naoružan motikom! SRBIJA ILI MAFIJA - napisao je Manak.
U istoj objavi pozvao je, kako je naveo, "celu Srbiju" da dođe u Novi Sad kako bi ih "dočekali".
Manak se u ranijim medijskim izveštajima pojavljivao kao učesnik blokaderskih aktivnosti i predstavnik Zbora građana Palilule. Blokaderska televizija N1 je u novembru prošle godine izveštavala o njegovim aktivnostima u vezi sa protestima i navela da je govorio u ime Zbora građana Palilule.
Umesto jasnog poziva na miran protest, Manak je građanima uputio poruku nasilja u kojoj spominje da će doći "naoružan" i istovremeno poziva na masovno okupljanje u Novom Sadu.
Ovakva retorika otvoreno podiže tenzije i ostavlja prostor za opravdanu sumnju da se iza poziva na okupljanje ne krije samo protest, već i spremnost na sukobe.
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