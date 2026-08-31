Marcelo Brozović stiže na Marakanu?

KAKVA bomba!

Wun Suen / AFP / Profimedia

Marcelo Brozović (33) bi mogao da se vrati u evropski fudbal posle tri godine u Saudijskoj Arabiji. Turski Trabzonspor je kontaktirao bivšeg hrvatskog reprezentativca i pokušava da ga dovede kao slobodnog igrača, objavio je italijanski fudbalski insajder Nikolo Šira. Međutim, Brozovićeva želja je da se vrati u Italiju, gde je proveo najveći i najuspešniji deo svoje klupske karijere.

Inače, Trabzonspor je u grupi Lige konferncija sa Crvenom zvezdom i svoj meč će odigrati 17.decembra kada Turci dolaze na Marakanu!

Inače, Brozović je bez kluba od početka jula nakon što mu je istekao ugovor sa Al Nasom. Saudijski klub nije produžio saradnju sa hrvatskim veznim igračem, tako da zainteresovani klub može da ga dovede bez plaćanja obeštećenja. Transfermarkt trenutno procenjuje njegovu vrednost na osam miliona evra.

#Trabzonspor have approached Marcelo #Brozovic as a free agent, but the croatian midfielder dreams to return to Italy. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 30, 2026

Želja za povratkom u Italiju nije nova. Italijanski mediji su sredinom avgusta izvestili da je Brozović ponuđen Juventusu. Prema pisanju La Stampe, njegova agencija je razgovarala sa predstavnicima torinskog kluba i tom prilikom pomenula mogućnost njegovog dolaska kao slobodnog igrača. Još nije poznato da li će Juventus konkretizovati svoje interesovanje.

Brozović veoma dobro poznaje Italiju. U januaru 2015. godine napustio je Dinamo i otišao u Inter, prvobitno na pozajmicu, pre nego što je milanski klub otkupio njegov ugovor. Tokom osam i po godina u Interu, razvio se u jednog od ključnih veznih igrača tima, sakupivši 330 nastupa, 31 gol i 43 asistencije.