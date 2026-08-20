Fudbal

EVO GA I KATAI! Sa bele tačke doneo Zvezdi velikih 3:0 (VIDEO)

В.М.

20. 08. 2026. u 21:56

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APSOLUTNA dominacija srpskog šampiona koji vodi sa velikih 3:0 u prvoj utakmici plej-ofa kvalifikacija za Ligu Evrope.

ЕВО ГА И КАТАИ! Са беле тачке донео Звезди великих 3:0 (ВИДЕО)

FOTO: FK Crvena zvezda

Iako prvobitno penal nije dosuđen, VAR se umešao i nakon njegove intervencije Eskas je pokazao na belu tačku. 

Odgovornost je preuzeo Aleksandar Katai koji je rutinski zatresao mrežu i doneo Zvezdi velikih 3:0 pred revanš u Plzenju.

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