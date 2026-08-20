EVO GA I KATAI! Sa bele tačke doneo Zvezdi velikih 3:0 (VIDEO)
APSOLUTNA dominacija srpskog šampiona koji vodi sa velikih 3:0 u prvoj utakmici plej-ofa kvalifikacija za Ligu Evrope.
Iako prvobitno penal nije dosuđen, VAR se umešao i nakon njegove intervencije Eskas je pokazao na belu tačku.
Odgovornost je preuzeo Aleksandar Katai koji je rutinski zatresao mrežu i doneo Zvezdi velikih 3:0 pred revanš u Plzenju.
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