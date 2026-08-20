Fudbal

"NISAM POTPUNO ZADOVOLJAN..:" Rijera izneo prve utiske nakon meča Zvezda - Viktorija

Александар Илић
Aleksandar Ilić

20. 08. 2026. u 22:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Albert Rijera izneo je prve utiske nakon susreta Crvena zvezda - Viktorija Plzenj

НИСАМ ПОТПУНО ЗАДОВОЉАН..: Ријера изнео прве утиске након меча Звезда - Викторија

FOTO: FK Crvena zvezda

Izneo je Rijera prve utiske nakon susreta.

- Srećan sam, radili smo za ovaj rezultat. Idemo do svlačionice da vidim srećne igrače. Najlepši utisak koji mogu da imam kao trener. Zadovoljan sam načinom na koji mogu da igraju. Ovo je dobar put kojim smo krenuli. Možemo još više da rastemo - rekao je Rijera. 

Prokomentarisao je i igru večeras.

- Nisam potpuno zadovoljan. Nisu stvari kako bih želeo, ali sam video i mnogo pozitivnih stvari. Uradili smo veliki posao za četiri dana. Noge još nisu spremne izlazimo iz predsezone. Igračima treba još energije. Znam mogućnosti ovog tima. Moramo da budemo bolji kada izgubimo loptu, moramo da pritisnemo. Želimo da budemo dominantan tim, a to moramo da budemo i kada izgubimo loptu. Zadovoljan sam reakcijom igrača. To mi je najbitnije, a ne da li smo dali tri, četiri ili pet gola. Verujem da možemo još bolje. 

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

PUTINOVO OMILJENO MESTO META DRONOVA: Nekad dolazio 24 puta godišnje, sad smanjio broj poseta - Rusi i dalje rado idu na more uprkos opasnosti
Svet

0 0

PUTINOVO OMILjENO MESTO META DRONOVA: Nekad dolazio 24 puta godišnje, sad smanjio broj poseta - Rusi i dalje rado idu na more uprkos opasnosti

RAT se sve više uvlači u svakodnevni život Rusa, pa čak i u njihove godišnje odmore. Na obali Crnog mora, jednom od najpopularnijih ruskih letnjih odredišta, turisti se sunčaju i kupaju dok se u pozadini oglašavaju sirene za vazdušnu opasnost, iznad njih lete dronovi, a posledice napada osećaju se i kroz nestašice goriva i zagađenje mora. Uprkos tome, plaže nisu prazne, a mnogi Rusi i dalje dolaze na odmor.

20. 08. 2026. u 14:32

LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na Metropolitanu
Tip fudbal

0 7

LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na "Metropolitanu"

Atletiko Madrid novu sezonu La Lige otvara na svom "Metropolitanu" protiv povratnika u elitni rang, Malage (21.00). Ekipa Dijega Simeonea želi da odmah pokaže da je spremna za ozbiljniji napad na vrh tabele nakon razočaravajućeg četvrtog mesta prošle sezone, dok će gosti biti zadovoljni opstankom u Primeri, mada neće biti lak zadatak to i ostvariti.

19. 08. 2026. u 07:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBIJA NAPADA ZLATNU MEDALJU NA EP: Naše devojke nas ni na šta manje nisu navikle

SRBIJA NAPADA ZLATNU MEDALjU NA EP: Naše devojke nas ni na šta manje nisu navikle