"NISAM POTPUNO ZADOVOLJAN..:" Rijera izneo prve utiske nakon meča Zvezda - Viktorija
Albert Rijera izneo je prve utiske nakon susreta Crvena zvezda - Viktorija Plzenj
Izneo je Rijera prve utiske nakon susreta.
- Srećan sam, radili smo za ovaj rezultat. Idemo do svlačionice da vidim srećne igrače. Najlepši utisak koji mogu da imam kao trener. Zadovoljan sam načinom na koji mogu da igraju. Ovo je dobar put kojim smo krenuli. Možemo još više da rastemo - rekao je Rijera.
Prokomentarisao je i igru večeras.
- Nisam potpuno zadovoljan. Nisu stvari kako bih želeo, ali sam video i mnogo pozitivnih stvari. Uradili smo veliki posao za četiri dana. Noge još nisu spremne izlazimo iz predsezone. Igračima treba još energije. Znam mogućnosti ovog tima. Moramo da budemo bolji kada izgubimo loptu, moramo da pritisnemo. Želimo da budemo dominantan tim, a to moramo da budemo i kada izgubimo loptu. Zadovoljan sam reakcijom igrača. To mi je najbitnije, a ne da li smo dali tri, četiri ili pet gola. Verujem da možemo još bolje.
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