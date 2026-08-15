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ŠTETA! Milica Gardašević bez finala u skoku u dalje na Evropskom prvenstvu

Filip Milošević

15. 08. 2026. u 15:20

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Srpska atletičarka Milica Gardašević nije uspela da se plasira u finale u skoku udalj na Evropskom prvenstvu u Birmingemu, pošto je u današnjim kvalifikacijama zauzela 19. mesto.

ШТЕТА! Milica Gardašević bez finala у скоку у даље на Европском првенству

Foto: Göllner/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Za plasman u finale potrebno je bilo ili da se preskoči dužina od 6,80 metara, ili da se završi na nekoj od prvih 12 pozicija. Gardašević je završila kao 19. sa rezultatom od 6,50 metara.

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