POPRAVNI PROTIV RADNIČKOG: Košarkašice Kraljeva već pet kola ne znaju za pobedu

Već pet prvenstvenih utakmica košarkašice Kraljeva ne znaju za pobedu, a rekordni poraz od Crvene Zvezde u prošlom kolu od čak 71 poena razlike, gurnuo je popularne „malene“ na samo začelje tabele Prve ženske lige i na ivicu drugolagaškog ambisa.

G.Šljivić (arhiva)

Priliku da prekinu crnu seriju i bar malo poprave veoma loš utisak, Kraljevčanke će imati u subotu (18.00), u staroj hali sportova na Ibarskom keju, kada će ugostiti Rdnički iz Beograda, u okviru 11. kola, poslednjeg u prvom delu sezone.

Poslednjeplasirane „malene“ do sada su ostvarile samo dve pobede i upisale osam porza, dok su gošće zabeležile dva trijujmfa više i trenutno se nalaze u grupi timova od petog do sedmog mesta.