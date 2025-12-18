Košarka

POPRAVNI PROTIV RADNIČKOG: Košarkašice Kraljeva već pet kola ne znaju za pobedu

Goran Ćirović

18. 12. 2025. u 11:40

Već pet prvenstvenih utakmica košarkašice Kraljeva ne znaju za pobedu, a rekordni poraz od Crvene Zvezde u prošlom kolu od čak 71 poena razlike, gurnuo je popularne „malene“ na samo začelje tabele Prve ženske lige i na ivicu drugolagaškog ambisa.

ПОПРАВНИ ПРОТИВ РАДНИЧКОГ: Кошаркашице Краљева већ пет кола не знају за победу

G.Šljivić (arhiva)

Priliku da prekinu crnu seriju i bar malo poprave veoma loš utisak, Kraljevčanke će imati u subotu (18.00), u staroj hali sportova na Ibarskom keju, kada će ugostiti Rdnički iz Beograda, u okviru 11. kola, poslednjeg u prvom delu sezone.

Poslednjeplasirane „malene“ do sada su ostvarile samo dve pobede i upisale osam porza, dok su gošće zabeležile dva trijujmfa više i trenutno se nalaze u grupi timova od petog do sedmog mesta.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KOLIKO OVE GODINE KOŠTA SLAVSKA TRPEZA? Ovo su cene ribe pred Svetog Nikolu

KOLIKO OVE GODINE KOŠTA SLAVSKA TRPEZA? Ovo su cene ribe pred Svetog Nikolu