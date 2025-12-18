POPRAVNI PROTIV RADNIČKOG: Košarkašice Kraljeva već pet kola ne znaju za pobedu
Već pet prvenstvenih utakmica košarkašice Kraljeva ne znaju za pobedu, a rekordni poraz od Crvene Zvezde u prošlom kolu od čak 71 poena razlike, gurnuo je popularne „malene“ na samo začelje tabele Prve ženske lige i na ivicu drugolagaškog ambisa.
Priliku da prekinu crnu seriju i bar malo poprave veoma loš utisak, Kraljevčanke će imati u subotu (18.00), u staroj hali sportova na Ibarskom keju, kada će ugostiti Rdnički iz Beograda, u okviru 11. kola, poslednjeg u prvom delu sezone.
Poslednjeplasirane „malene“ do sada su ostvarile samo dve pobede i upisale osam porza, dok su gošće zabeležile dva trijujmfa više i trenutno se nalaze u grupi timova od petog do sedmog mesta.
Preporučujemo
UB DOMAĆIN ISTORIJSKOG SPEKTAKLA: KSS organizuje basket 3x3 turnir kakav viđen nije
18. 12. 2025. u 19:25
SADA JE SVE JASNO: Aleksandar Komarov najbolji rvač Srbije u 2025. godini
18. 12. 2025. u 19:10
RADUNOVIĆ MENjA SREDINU: Član Serije B želi da dovede Srbina
18. 12. 2025. u 18:55
VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
ZA danas smo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.
17. 12. 2025. u 09:30
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
17. 12. 2025. u 15:11
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)