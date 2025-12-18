SUBOTIČANI PRVI PUT U FINALU: Odbojkaši Spartaka u polufinalu Kupa Srbije eliminisali Crvenu zvezdu
ODBOJKAŠI Spartaka prvi put u istoriji plasirali su se u finale Kupa Srbije. Subotičani su u drugom polufinalnom meču na Banjici izgubili od Crvene zvezde (0:3 - 16:25, 20:25, 14:25), ali kako su u prvom duelu slavili sa 3:1 imali su obezbeđen "zlatni set" u kojem su nadigrali Beograđane sa 15:9.
S kim će se boriti za trofej, 1. marta iduće godine, saznaće 27. decembra, kada se u Novom Sadu igra revanš meč između Vojvodine i Radnički. Novosađani i Šumadinci danas (17.00) će odigrati prvu utakmicu u Kragujevcu.
Trofej brani Radnički.
