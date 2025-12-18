PAO DOGOVOR! Partizan završio veliko pojačanje
ČEKA se samo zvanična potvrda!
Partizan je dogovorio pojačanje iz NBA lige, ali... Američki bek Kameron Pejn samo što nije stigao, ali sačekaće promociju novog trenera, prenosi "Mocartsport".
Inače, Španac Đoan Penjaroja je već viđen na klupi crno-belih, ali očigledno je da postoji zastoj u pregovorima. Očekuje se da Mirko Ockoljić vodi još meč protiv Žalgirisa, a da onda Španac sedne na klupu.
Pejn će ujedno biti i prvo pojačanje novog direktora tima iz Humske Žarka Paspalja.
Pitanje je samo trenutka kada će i zvanično Partizan objaviti.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
