KATASTROFA! Partizan bez najboljeg igrača protiv Žalgirisa

PARTIZAN je izgubio od Virtusa, ali i još jednog igrača.

FOTO: N. Skenderija

Košarkaš Partizana Tajrik Džons (28) doživeo je povredu zadnje lože tokom meča protiv Virtusa (86:68), zbog čega neće igrati u narednom kolu Evrolige protiv Žalgirisa (19. decembar, 19.00).

Centar crno-belih je već sredinom druge četvrtine napustio parket i otišao u svlačionicu, a mnogima u prvi mah nije bilo jasno o čemu se radi.

Naknadno je potvrđeno da je američki košarkaš povredio zadnju ložu, ali se, uprkos problemima, vratio na parket i ostao na raspolaganju stručnom štabu do kraja susreta.

Po završetku utakmice, privremeni trener Partizana Mirko Ocokoljić (51) izjavio je da je u pitanju hronična povreda i da Džons zbog toga nije pružio očekivani doprinos.

- Ima hroničnu povredu zadnje lože, kao da je ušao odmah se pojavila. Tako je bilo i protiv Zvezde. Mislim da neće igrati u Kaunasu. Došao je motivisan, promašio je dva zakucvanaja, Bata Zimonjić mi je skrenuo pažnju da se ne kreće dobro. Povreda je bila ključna - rekao je Ocokoljić.

Tako da Džons neće putovati sa ekipom u Kaunas, gde Partizan sutra gostuje Žalgirisu (19.00, Arena premijum 1), u okviru 17. kola Evrolige.