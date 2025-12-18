KATASTROFA! Partizan bez najboljeg igrača protiv Žalgirisa
PARTIZAN je izgubio od Virtusa, ali i još jednog igrača.
Košarkaš Partizana Tajrik Džons (28) doživeo je povredu zadnje lože tokom meča protiv Virtusa (86:68), zbog čega neće igrati u narednom kolu Evrolige protiv Žalgirisa (19. decembar, 19.00).
Centar crno-belih je već sredinom druge četvrtine napustio parket i otišao u svlačionicu, a mnogima u prvi mah nije bilo jasno o čemu se radi.
Naknadno je potvrđeno da je američki košarkaš povredio zadnju ložu, ali se, uprkos problemima, vratio na parket i ostao na raspolaganju stručnom štabu do kraja susreta.
Po završetku utakmice, privremeni trener Partizana Mirko Ocokoljić (51) izjavio je da je u pitanju hronična povreda i da Džons zbog toga nije pružio očekivani doprinos.
- Ima hroničnu povredu zadnje lože, kao da je ušao odmah se pojavila. Tako je bilo i protiv Zvezde. Mislim da neće igrati u Kaunasu. Došao je motivisan, promašio je dva zakucvanaja, Bata Zimonjić mi je skrenuo pažnju da se ne kreće dobro. Povreda je bila ključna - rekao je Ocokoljić.
Tako da Džons neće putovati sa ekipom u Kaunas, gde Partizan sutra gostuje Žalgirisu (19.00, Arena premijum 1), u okviru 17. kola Evrolige.
