"BRIGA ME ZA GROBARE"! Totalni haos u Humskoj, navijači vređali igrače, a Amerikanac im poručio...

18. 12. 2025. u 07:00

KRAJNjI utisak utisak nakon ubedljivog poraza Partizana od Virtusa (86:68) dodatno je pogoršan reakcijama jednog igrača.

FOTO: Dubai Basketball

Dok su tribine Beogradske arene ispratile košarkaše opravdanim zvižducima, jedan od pojedinaca sa boljim učinkom u crno-belom dresu Sterling Braun pokazao je da ga kritike pristalica nimalo ne dotiču.

Njegova izjava podigla je prašinu u trenutku kada se ekipa nalazi u izuzetno teškoj situaciji, a nezadovoljstvo javnosti raste. Braun je bio direktan kada je upitan o reakciji publike, stavljajući fokus isključivo na parket i tehničke greške svog tima.

- Stvarno me nije briga šta navijači kažu kada je reč o zvižducima", poručio je Braun, a potom se osvrnuo na samu igru: "Samo moramo da budemo bolji sa loptom i ne predajemo je protivniku. Da to nismo uradili, pobedili bismo. Onda bismo mogli da igramo našu igru u napadu, našli bismo ritam i u odbrani. Teško je kada imate 20 izgubljenih lopti.

Crno-beli nemaju mnogo vremena za analizu, jer ih već u petak (19.00) očekuje teško gostovanje u Kaunasu protiv Žalgirisa, ekipe koja je poznata po sjajnim partijama pred domaćim navijačima. Uprkos lošem momentu, Braun ne gubi veru:

- Imam samopouzdanje pred svaki meč, uvek očekujem da pobedimo. Samo moramo da brinemo o lopti i ispoštujemo taktiku. Pogađaćemo šuteve, nalaziti prodore, za to ne brinem.

Ipak, ono što navijače najviše zanima – ime novog šefa stručnog štaba koji bi trebalo da stabilizuje „Parni valjak“ – i dalje je pod velom tajne. Braun ističe da u svlačionici nema novih informacija o nasledniku na klupi:

- Ništa nisam čuo oko situacije sa novim trenerom tako da ne znam šta bih rekao na tu temu - zaključio je Sterling Braun.

