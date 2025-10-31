Fudbal

I ON SE VRAĆA U REPREZENTACIJU! Veljko Paunović spremio poziv za nestašnog dečka srpskog fudbala

31. 10. 2025. u 13:35

Dolazak Veljka Paunovića na mesto selektora Srbije doneće brojne promene u nacionalnom timu, a nakon povratka Sergeja Milinkovića Savića, među “orlove” bi se ponovo mogao naći još jedan fudbaler kojeg je “otpisao” prethodni selektor Dragan Stojković.

Kako prenosi Telegraf, krilni napadač Crvene zvezde Nemanja Radonjić vratiće se na spisak reprezentacije Srbije za mečeve protiv Engleske i Letonije.

Isti izvor navodi da se radi o širem spisku igrača, ali da postoji mogućnost da se rođeni Nišlija nađe i na konačnom spisku koji bi trebalo biti poznat najkasnije do 7. septembra.

Bio bi to povratak Radonjića u reprezentaciju Srbije još od poslednjeg meča kvalifikacija za EURO protiv Bugarske krajem novembra 2023. godine, a ubrzo zatim odlučio je da se više ne odaziva na pozive Stojkovića nezadovoljan ulogom u timu.

Telegraf takođe navodi da se na širem spisku našao i fudbaler Vojvodine Lazar Ranđelović koji je bio jedan od strelaca u pobedi svog tima nad Crvenom zvezdom u Novom Sadu.

Krilni fudbaler “lala” bio je deo nacionalnog tima i u prethodnom kvalifikacionom krugu u oktobru pod vođstvom Dragana Stojkovića.

