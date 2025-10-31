I ON SE VRAĆA U REPREZENTACIJU! Veljko Paunović spremio poziv za nestašnog dečka srpskog fudbala

Dolazak Veljka Paunovića na mesto selektora Srbije doneće brojne promene u nacionalnom timu, a nakon povratka Sergeja Milinkovića Savića, među “orlove” bi se ponovo mogao naći još jedan fudbaler kojeg je “otpisao” prethodni selektor Dragan Stojković.

FOTO: Twitter/@ReadingFC

Kako prenosi Telegraf, krilni napadač Crvene zvezde Nemanja Radonjić vratiće se na spisak reprezentacije Srbije za mečeve protiv Engleske i Letonije.

Isti izvor navodi da se radi o širem spisku igrača, ali da postoji mogućnost da se rođeni Nišlija nađe i na konačnom spisku koji bi trebalo biti poznat najkasnije do 7. septembra.

Bio bi to povratak Radonjića u reprezentaciju Srbije još od poslednjeg meča kvalifikacija za EURO protiv Bugarske krajem novembra 2023. godine, a ubrzo zatim odlučio je da se više ne odaziva na pozive Stojkovića nezadovoljan ulogom u timu.

FOTO: M. Vukadinović

Telegraf takođe navodi da se na širem spisku našao i fudbaler Vojvodine Lazar Ranđelović koji je bio jedan od strelaca u pobedi svog tima nad Crvenom zvezdom u Novom Sadu.

Krilni fudbaler “lala” bio je deo nacionalnog tima i u prethodnom kvalifikacionom krugu u oktobru pod vođstvom Dragana Stojkovića.