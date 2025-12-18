DANAS JE SVETI SAVA OSVEĆENI, PRAZNIK POSVEĆEN DECI: Svaki hrišćanin poštuje ova tri običaja
VERNICI Srpske pravoslavne crkve 18. decembra obeležavaju dan posvećen Svetom Savi Osvećenom. U narodnoj tradiciji ovaj praznik ima posebno mesto, a tri običaja poštuje svaki pravi hrišćanin.
Iako nema svečarsku raskoš, praznik Svetog Save Osvećenog nosi snažnu simboliku i poruke koje se prenose s kolena na koleno. U narodu je ostalo zapisano predanje iz mladosti Svetog Save Osvećenog koje objašnjava jedan od najpoznatijih običaja vezanih za ovaj dan.
Kao dečak i iskušenik, nakon izuzetno napornog dana provedenog u manastirskoj bašti, tada iskušenik Sava ugledao je jabuku na drvetu. Umoran, gladan i žedan, ubrao je plod s namerom da ga pojede, i to pre nego što je zatražio blagoslov igumana. U trenutku kada je hteo da zagrize jabuku, setio se biblijskog predanja o raju i grehu u koji su Adam i Eva uvedeni upravo preko jabuke. Shvativši da je i sama pomisao da jede bez blagoslova znak neposlušnosti, Sveti Sava Osvećeni se naljutio na sebe. Jabuku je bacio na zemlju i izgazio je, simbolično gazeći sopstvenu slabost i želju da učini nešto bez odobrenja duhovnog starešine. Prema predanju, tada je doneo zavet da do kraja života neće jesti jabuke.
Upravo zbog tog zaveta, u narodu se veruje da se na dan Svetog Save Osvećenog jabuke ne jedu, u znak poštovanja njegove discipline i uzdržanja. Ovog običaja strogo se pridržavaju monasi koji žive u manastiru Svetog Save Osvećenog u Svetoj zemlji, ali i vernici koji se pridržavaju pravila Božićnog posta.
Praznik Svetog Save Osvećenog posebno je posvećen deci. Smatra se da bi svako dete tog dana trebalo da nauči nešto novo – makar jednu lekciju, pesmu, molitvu ili korisnu veštinu. Veruje se da znanje stečeno na ovaj dan donosi napredak i uspeh tokom cele godine.
U nekim krajevima zadržao se i običaj da roditelji uveče stave čizmicu na prozor, kako bi, prema narodnom verovanju, Sveti Nikola čiji praznik dolazi dan kasnije tokom noći darovao decu. Poklon simbolizuje nagradu za trud, poslušnost i želju za učenjem.
Dan Svetog Save Osvećenog, prema narodnom shvatanju, treba provesti mirno i skromno, sa naglaskom na učenje, poslušnost i samokontrolu. Veruje se da poštovanje ovih običaja donosi mir u dom, a deci usađuje vrednosti koje traju čitavog života.
