MASAKR NA PLAŽI ŠOKIRAO NACIJU I DOVEO DO STRAHA OD ANTISEMITIZMA Albaneze: Uvodimo široke reforme protiv govora mržnje

AUSTRALIJA će uvesti široke reforme kako bi se suzbio govor mržnje, izjavio je danas australijski premijer Entoni Albaneze nekoliko dana nakon najgore masovne pucnjave u zemlji u posednje tri decenije koja se dogodila na proslavi jevrejskog praznika Hanuke.

Naoružani otac i sin otvorili su vatru dok su stotine ljudi u nedelju slavile Hanuku na čuvenoj plaži Bondaj u Sidneju i ubili 15 ljudi u tom napadu inspirisanom Islamskom državom koji je, prenosi Rojters.

Albaneze je rekao da će vlada nastojati da uvede zakonodavstvo koje olakšava krivično gonjenje ljudi koji promovišu govor mržnje i nasilje, povećane kazne i mere za borbu protiv organizacija čiji lideri koriste govor mržnje.

Policija je saopštila da su napad na proslavi Hanuke izvršili Sadžid Akram (50) i njegov 24-godišnji sin Navid. Sadžida je ubila policija na mestu napada, dok je Navid Akram optužen za 59 krivičnih dela u sredu, nakon što se probudio iz kome, uključujući optužbe za ubistvo i terorizam.

