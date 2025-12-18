MASAKR NA PLAŽI ŠOKIRAO NACIJU I DOVEO DO STRAHA OD ANTISEMITIZMA Albaneze: Uvodimo široke reforme protiv govora mržnje
AUSTRALIJA će uvesti široke reforme kako bi se suzbio govor mržnje, izjavio je danas australijski premijer Entoni Albaneze nekoliko dana nakon najgore masovne pucnjave u zemlji u posednje tri decenije koja se dogodila na proslavi jevrejskog praznika Hanuke.
Naoružani otac i sin otvorili su vatru dok su stotine ljudi u nedelju slavile Hanuku na čuvenoj plaži Bondaj u Sidneju i ubili 15 ljudi u tom napadu inspirisanom Islamskom državom koji je, prenosi Rojters.
Albaneze je rekao da će vlada nastojati da uvede zakonodavstvo koje olakšava krivično gonjenje ljudi koji promovišu govor mržnje i nasilje, povećane kazne i mere za borbu protiv organizacija čiji lideri koriste govor mržnje.
Policija je saopštila da su napad na proslavi Hanuke izvršili Sadžid Akram (50) i njegov 24-godišnji sin Navid. Sadžida je ubila policija na mestu napada, dok je Navid Akram optužen za 59 krivičnih dela u sredu, nakon što se probudio iz kome, uključujući optužbe za ubistvo i terorizam.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
SVE SPREMNO ZA MITING SRPSKE LISTE: Hala sportova u Kosovskoj Mitrovici u bojama srpske trobojke
Preporučujemo
U AUSTRALIJI ZASTAVE NA POLA KOPLjA Albaneze: Pooštrićemo zakone o oružju
15. 12. 2025. u 12:39
FICO ZAGRMEO: Ono što Brisel radi Srbiji nema nikakve veze sa zdravim razumom!
PREMIJER Slovačke Robert Fico izjavio je danas da će na samitu EU - Zapadni Balkan govoriti u korist Srbije, kao i da ono što EU radi Srbiji nema veze sa zdravim razumom i da je kažnjavaju zbog njenih suverenih stavova.
17. 12. 2025. u 15:34
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)