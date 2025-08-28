Fudbal

KAKAV ŠOK NA OSTRVU! Mančester junajted ispao od četvrtoligaša na penale

28. 08. 2025. u 08:26

Fudbaleri Mančester junajteda nisu uspeli da se plasiraju u treće kolo engleskog Liga kupa, pošto su sinoć u drugom kolu, na gostujućem terenu u Klitorpsu, u penal seriji izgubili od četvrtoligaša Grimsbija 11:12, nakon što je u regularni deo utakmice završen nerešeno 2:2.

Prednsot Grimsbiju doneo je Čarls Vernam golom u 22. minutu, a vođstvo je uvećao Tajrel Voren pogotkom osam minuta kasnije.

Vođstvo Grimsbija smanjio je Brajan Mbeumo golom u 75. minutu, dok je izjednačenje Mančester junajtedu doneo Heri Megvajer pogotkom u 89. minutu.

Ekipe su po 13 puta šutirale sa "bele tačke" tokom penal serije, koja se završila promašajem Mbeumoa.

