3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

13. 12. 2025. u 08:00

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.

Foto: Profimedia

3+ TIKET ZA SUBOTU

18.30 Bajer Leverkuzen - Keln UG 3+ (1,55)

18.30 Partizan - Napredak UG 3+ (1,45)
19.00 Mec - PSŽ UG 3+ (1,40)
21.00 Arsenal - Vulverhempton UG 3+ (1,55)

 Ukupna kvota: 4,88

 

