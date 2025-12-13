KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove subote
PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar.
SRBIJA 1
14.00 RADNIČKI KG - JAVOR 1 (sa 1,70 na 1,50)
16.30 VOJVODINA - OFK BEOGRAD 1 (sa 1,75 na 1,63)
18.00 ŽELEZNIČAR - IMT 1 (sa 2,20 na 1,62)
ŠKOTSKA LIGA 2
16.00 ELGIN - STRENRIR 1 (sa 1,85 na 1,75)
UKRAJINA 1
14.30 ČERKASI - ZORJA 1 (sa 2,15 na 1,80)
