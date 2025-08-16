IMAO JE "ŽUTU MINUTU": Evropa govori o srpskom sudiji i njegovom izdanju u Ligi konferencija
U revanš utakmici 3. kola kvalifikacija za Ligu konferencija između turskog Bašakšehira i norveškog Vikinga (1:1) odigrale su se scene o kojima će se dugo govoriti, a akter je bio Srbin.
Srpski sudija Miloš Milanović u deset minuta utakmice podelio je čak pet žutih kartona domaćinu, izazivajući nevericu igrača i navijača u Istanbulu.
Zanimljivo je da u prvom poluvremenu kartona nije bilo, a od 54. do 64. minuta usledila je "žuta minuta" srpskog sudije koji je delio kartone šakom i kapom. Prvo je opomenut golman Sengezer, potom Bejaz, Krespo, Ba i Turuk, prenosi portal "Tportal.hr"
Do kraja meča dva kartona dobili su i gosti. Ipak fokus javnosti ostao je na deset minuta drugog poluvremena.
Milanović je poznat kao strogi sudija, a u srpskoj Superligi nedavno je u duelu Radničkog i Železničara podelio 13 žutih i jedan crveni karton, pritom isključio oba trenera.
Istanbulski tim prošao je dalje zahvaljujući pobedi 3:1 u prvom susretu. U plej-ofu za grupnu fazu igraće protiv rumunske Krajove.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
