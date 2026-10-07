Košarkaši Spartaka održali čas košarke Nemcima: Izabranici Vlade Jovanovića razbili rivala sa 32 poena razlike

Spartak deklasirao Nemce.

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Košarkaši Spartaka pobedili su večeras u Subotici nemačku ekipu Rasta Fehta rezultatom 96:64 (21:13, 25:19, 22:17, 28:15) u utakmici prvog kola grupe F FIBA Lige šampiona.

Nakon uvodnog vođstva gostiju od 9:5, izabranici Vlade Jovanovića odgovorili su serijom 10:0, preuzeli potpunu kontrolu i do poluvremena otišli na sigurnih 46:32.

Do kraja treće četvrtine još više su uvećali tu prednost, i već pred početak poslednje deonice bilo je jasno da će srpski tim odneti pobedu na ovom meču pošto su imali +25.

U poslednjoj deonici su nastavili da "rešetaju" iz svih pozicija, pa su tako dobili i tu četvrtinu, da bi na kraju slavili sa ubedljivih 32 poena razlike.

Najefikasniji u timu iz Subotice bio je Džalon Pipkins sa 18 poena, dok su Igor Drobnjak i Marko Jeremić dodali po 12.

Kod gostiju, najbolji je bio Met Luis sa 12 poena, dok je Lojd Pandi ubacio 11.

U prvoj utakmici prvog kola grupe F LŠ, ekipa Šolea je juče u Samokovu savladala Hapoel Holon 99:79.

Košarkaši Spartaka će 14. oktobra dočekati Hapoel Holon u drugom kolu grupe F LŠ, dok će Šole na svom terenu igrati protiv Rasta Fehte.



