"TO VAM ŽIVOTOM GARANTUJEM": Vučić najavio kraj politike na fakultetima i u školama
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, izjavio je da će, kako je najavio, jedno od njegovih najvažnijih obećanja u ovoj kampanji biti "završetak politike na fakultetima i u školama", a govorio je i o pravosuđu, stranom uticaju i političkim dešavanjima u Srbiji.
- Pravosuđe i tužilaštvo su otuđeni jednim delom. Moje najvažnije obećanje u ovoj kampanji je – to garantujem ljudima. Nisam to hteo da radim pre kampanje, završićemo sa politikom na fakultetima i u školama. To vam životom garantujem. Garantujem vam da će biti drugačije pravosuđe i tužilaštvo. Ne da bude partijsko, u životu broj im nisam okrenuo, sem kad sam morao zbog Saveta za nacionalnu bezbednost. Iste priče o forumu beogradske gimnazije bile su i 1999. To je kad stranci krenu da ruše neku državu. Čudom se čudim. Makron mi je rekao: "Neverovatno je šta si proživeo". Uhapsiše 6.700 ljudi. Od toga maloletnih koliko hoćete. Da je to Srbija uradila, visio bih, a to se dešava i u Briselu i u Berlinu. Oni su tehniku naučili, ali nisu računali da postoji neko ko ima dušu i srce da im se suprotstavi. Kad smo doneli odluku o Pionirskom parku, svi su vikali jao. Da toga nije bilo, spržili bi nas sve. Kao što su spržili Nepal, sad Nepal za trećinu ima manje plate i sve ostalo. Tada sam vam rekao ovde u studiju, za godinu dana videćete kako su Nepal upropastili i sad imate podatke kako su ga upropastili. Ono što smo uvek zaboravljali je strani uticaj. Uvek je lakše hvatati za gušu zbog subaše. Montgomeri je o tome pisao. Vama Svilanović otvoreno kaže: "Svi koji smo išli po pare u Budimpeštu, morali smo da potpišemo otcepljenje Crne Gore, što znači otcepljenje Kosova"’“, rekao je Vučić.
Vučić je, govoreći o političkom uticaju na obrazovne ustanove, najavio promene koje bi, prema njegovim rečima, trebalo da dovedu do toga da se političke aktivnosti okončaju u školama i na fakultetima.
Njegove ocene o pravosuđu i tužilaštvu dolaze u trenutku kada se u Srbiji vode rasprave o izmenama više pravosudnih zakona. Predstavnici vlasti te izmene predstavljaju kao korak ka efikasnijem pravosuđu, dok opozicija osporava predložena rešenja i njihov domet.
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