SIRIJA DEMANTOVALA: Neće slati vojnu pomoć Saudijskoj Arabiji

SIRIJSKA vlada demantovala je danas medijske navode o potencijalnom uključivanju sirijskih snaga u rat Saudijske Arabije i Huta za račun Rijada.

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- Sirijska politika u regionu usredsređena je na stabilnost, mir i saradnju, a ne na otvaranje novih frontova - navodi se u saopštenju Ministarstva informisanja Sirije, prenosi Al Džazira.

U saopštenju se dodaje da će bilo koje uključivanje Sirije doći isključivo kroz zvanične kanale, i kroz postojeće bilaterlane okvire.

Pozivajući se na jednog neimenovanog američkog i neimenovanog sirijskog vojnog zvaničnika, Rojters je ranije danas preneo da Sirija razmatra pružanje vojne pomoći savezničkoj zemlji Saudijskoj Arabiji kako bi joj pomogla usled eskalacije rata protiv Huta u Jemenu.

Navodno, među opcijama koje se razmatrane su odbrambena pomoć radi zaštite Saudijske Arabije od napada ili raspoređivanje snaga u ofanzivne svrhe kako bi se pomoglo jemenskim trupama koje podržava Saudijska Arabija u borbi protiv Huta.

Američki zvaničnik je naveo da je Saudijska Arabija zatražila od Sirije da rasporedi snage za borbu protiv Huta.

Sirijski zvaničnik rekao je da Sirija čvrsto stoji uz Saudijsku Arabiju suočenu sa napadima Huta, ali da je primarni fokus vlade na domaćim prioritetima, kao što je oporavak zemlje nakon građanskog rata.

- Ukoliko bi Saudijska Arabija zatražila bilo kakvu vojnu saradnju ili razmenu stručnosti, to bi se odvijalo isključivo putem zvaničnih kanala i u okviru bilateralnih sporazuma koji regulišu odnose između naše dve bratske zemlje - rekao je on.

Sirijski predsednik Ahmad al-Šara posetio je u utorak Rijad i sastao se sa saudijskim prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom, sa kojim je, kako navodi američki zvaničnik, razgovarao i o potencijalnoj vojnoj pomoći Sirije Rijadu.