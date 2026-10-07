"KOŠTUNICA SE NIJE PITAO PREVIŠE, ALI JE ODIGRAO ULOGU" Vučić: Čak je i Milošević uspevao nešto strukture da sačuva

PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić govorio je u kakvom je stanju bila država pre 2012. godine.

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- Koštunica se nije pitao previše, ali je odigrao ulogu. Pita ga Sonja Đurić ša ćete sa Haškim tribunalom. "Što mene pitajte, pitajte Miloševića, on je uspostavio saradnju sa Haškim tribunalom. On je izručio Ardemovića" - on je bio Hrvat iz Tuzle. Zapad je isplanirao da sprovede krvoproliće nakon drugog kruga na izborima, da se podele, sve su uspeli, imali smo kriminalizivanu, nepoštenu, neodgovornu vlast koja je radila loše po interese naroda. Čak je i Milošević uspevao nešto strukture da sačuva. Do 2012. godine najgori ekonomski rezultati u istoriji. Lažni studenti vam govore šta je od 2012. samo neće da vam kažu da je deset puta bilo lošije pre toga. Mora klatno da se vrati na tu stranu daljeg uništavanja Srbije. Zapamtite moje reči. Dočepaju li se vlasti, uništiće Srbiju gore nego što je bila uništena od 2000. do 2012. godine. Neko će da kaže bio je u pravu i predvideo je neke stvari. To su isti ljudi, o tome je danas govorio i Ponoš. On je skočuio u mojim očima, pokazao je da ima nešto ličnog integriteta. Ponosan sam što sam na čelu pokreta koji oni tako aktivno naapdaju sa polja - kaže Vučić.

- Oni su večeras napali ženu u Nišu. Malo je povukao za kosu? Malo povukao za kosu? Ako postoji nešto na šta sam alergičan jeste da neko bije žensko dete. Imam ćerku. Neko da je povukao za kosu, ne bi me smirio. Samo sam se zacrveneo skroz kad sam ovo video, kaže mi jedan od najhrabrijij momaka - "Mi da se zaletimo tamo, nemamo koga ni da bijemo tamo" - rekao je Vučić.