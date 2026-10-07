"MARTA, TERAJ TI SVOJU POLITIKU, SVE NAJBOLJE TI ŽELIM" Vučić: Neka se zapita da li u tome ima njene krivice ili je moja krivica

PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, imao je poruku za evropsku komesarku za proširenje Martu Kos.

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- Isporučite Mladića, Karadžića, Miloševića, Tolimira, od Vladimiar Lazaraevića do Nebojše Pavkovića. Kad ih sve isporučite, onda ide saopštenje, švedsko ministarstvo za klimatske promene pozdravlja ovo, a posebno vas pohavljuje i holandski departman za ribarstv... Smejte se, ali to tako izgleda i tako je bilo. Marta, teraj ti svoju politiku, sve najbolje ti želim. Vidim da joj nešto slabo ide u Sloveniji. Ne mogu da se nasekiram šta će da kaže Marta Kos, i Picula. U odličnim odnosima sam sa Martom Kos, uvek se smejem na sve što kaže. Potpuno mi je svejedno šta kaže Marta Kos. Neka se zapita da li u tome ima njene krivice ili je moja krivivica - kaže Vučić.

Naglasio je da ukoliko bi uveo sankcije Rusiji da bi "bio među tri kandidata za Nobelovu nagradu".

- Uspeli su u deo Srba da ugrade rajinski mentalitet - da nam bude važno šta je tamo rekao neki stranac. Jeste čuči šta je rekao Modi, Putin, Tramp, Si Đinping. Poredite mi Martu Kos sa njima. Da uvedem sankcije Rusiji bio bih među tri kandidata za Nobelovu nagradu. Kad su rekli da moram da izručim Šešelja, Jojića, Radetu. Nisam noćima spavao, zbog principa za koje se zalažem. Nije pitanje lične bliskosti, nego pitanja za šta se zalažeš. Nećete moći da mi kažete da sam ikoga izručio Hagu, da je bio rat, da se Kosovo otcpepilo. Srbija je najbrže napredovala u eri Aleksandra Vučića, to ćete moći da mi kažete. Može bolje, da li imam milion grešaka, imam. Da me poštuju Tramp, Modi, Putin, da se plašim reči jednog komesara? Taj strah sam odavno prevazišao. Ono što je za mene veoma važno - vodim bitku za budućnost Srbije. Nisam hteo da uvodim sankcije Rusiji, mislim da to nije fer, niti te sankcije išta rešavaju. Nisam želeo da raskidamo tradicionalna prijateljstva zbog ratova koji vode neki drugi. Mislim da sam u tome, da ne bih preterivao, veoma hrabro sam izdržao te pritiske. Mislim da jedan deo ruske javnosti ne razume kako je bilo teško. Mislim da Putin zna to, Lavrov, Peskov, Ušakov. Bio sam pod udarima prevaranta, kad su govorili da su lošiji avioni leteli za Moskvu, a bolji za Zapad. Ako pošalješ novi avion za Moskvu, on više ne može da leti. Mala nam je flota i borimo se da imamo najuspešniju flotu u regionu. Hoćete da nam svaki avion bude pod sankcijama? - upitao je Vučić.