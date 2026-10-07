N1 NIJE ŽELEO DA EMITUJE SPOT JER SU REČI NEKULTURNE Vučić: Nismo uzeli nijednu reč koja nije rečena na toj televiziji

PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić podelio je više detalja o kampanji i nedavno objavljenom spotu, dodajući da N1 nije želeo da ga emituje

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- N1 nije hteo to da emituje. Dobili smo odgovor od njih. Pričamo o spotu. Rekli su ne mogu ga objaviti jer su reči nekulturne. Nismo uzeli nijednu reč koja nije rečena na toj televiziji. Dokle je to išlo, divna deco pevajte "Vučiću, pederu". I da jesam i da nisam, slučajno nisam, kad čujete do hiljadu puta, on je iz "zmijskog gnezda"... To što su patološli lažovi, to je nevažno. Gledam ljude, jednom tom sastanku prisustvovao je Dragan i on je bio oduševljen.

- Jeste otupeli od toga kad vam komšinica okrene glavu i neće da se javi? Jeste lu otupeli da ste ubica i da ste ubijali decu. Ne možete da otupite od toga. Ogroman deo Srbije ovo razume, ti ljudi ne moraju da me vole, to nije veliki broj, ono što želim i zbog čega sam ponosan, kad ljudi racionalno pristupe svemu - znaju šta žele da biraju u budućnosti