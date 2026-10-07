Evo gde Partizan gradi internat za Omladinsku školu i kako sad izgleda (VIDEO/FOTO)

Uprava crno-belih predstavila ozbiljan projekat.

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Svečarska atmosfera vladala je danas u FK Partizan. Prvo je u Sportskom centru "Zemunelo" zvanično otvoren novi mini-stadion "Andrija Delibašić", u čast prerano preminulog golgetera "parnog valjka". Potom su članovi uprave, stručni štab i igrači obeležili i 81. rođendan kluba, nakon čega su čelnici otkrili gde će biti budući internat Omladinske škole.

Naime, baš pored pomenutog terena postoje zemljište i objekat, koji će biti adaptirani za potrebe talentovane dece. Sve u cilju kako bi im se naprvili vrhunski uslovi za rad, razvoj, ishranu, školovanje i dalji napredak.

Predsednik crno-belih Rasim Ljajić je u društvu generalnog direktora Danka Lazovića, poslovne direktorke Milke Forcan i prijatelja kluba obavio obilazak prostorija, u kojima se već uveliko obavljaju građevinski radovi.

Prema unapred napravljenom planu, u inetrnatu će biti oko 20 apartmana, u kojima će moći da boravi između 40-50 dečaka, što će značajno uticati i na smanjenje troškova. Pored velike trpezarije za obroke i odmor, izgradiće se i učionica, teretana, spa-deo za masaže i oporavak...

- Nedavno smo pokrenuli izgradnju internata. Želimo da na jednom mestu naša deca imaju uslove za trening, boravak, učenje... Apsolutno sve što je potrebno modernoj fudbalskoj akademiji. Da budemo u rangu sa najvećima, jer se ne zadovoljavamo sa prosekom. Perspektiva kluba je u stvaranju mladih igrača i nećemo od toga odustati. Želimo da se deca pravilno razvijaju, u vrhunskim uslovima i da, pre svega, postanu dobri ljudi. Očekujem da će najkasnije za godinu dana u internatu moći da borave i prvi korisnici - poručio je Ljajić.