Darko Stošić ponovo u UFC? "Ako bi se pojavila neka svemirska ponuda..."

Srpski teškaš progovorio o potencijalnom povratku u najjaču svetsku MMA organizaciju.

FOTO: Ata images/Antonio Ahel

Darko Stošić nema nameru da napušta FNC u skorije vreme, ali vrata UFC-a za njega nisu potpuno zatvorena. Aktuelni šampion hrvataske organziacije teške kategorije kaže da bi razmotrio povratak u najveću svetsku MMA organizaciju samo u slučaju ponude koja bi bila dovoljno konkretna i finansijski atraktivna.

Srpski borac je u UFC-u nastupao od 2018. do 2020. godine i ostvario jednu pobedu i tri poraza. Ipak, trenutno ne razmišlja o povratku.

- Nemam neku naročitu želju da se vratim tamo. Sad, ako bi se pojavila neka ponuda, konkretna, dobra, jaka, i da ugovor važi na jedan meč, seo bih sa svojim kumom i menadžerom, Forgijem, i video da li bi nešto mogli da uradimo. Ne želim sada nešto da ispadne, niti bih ikad to uradio, da uzmem pojas i da odem. Zadovoljan sam gde sam, nemam potrebe da idem u UFC i to me ne zanima.

Kada je u pitanju naredni veliki sportski cilj, Stošić mnogo jasnije vidi put. Želi novu priliku u KSW-u i borbu za šampionski pojas, a upravo bi duel sa aktuelnim prvakom Filom De Frisom predstavljao poseban izazov.

- Ako bi se pojavila neka svemirska ponuda, neki spekakl, a ovako… Ovo je sasvim zadovoljavajuće. Eventualno da napadnem titulu u KSW-u i ja ću biti zadovoljan - rekao je Stošić.

Srbin je već dva puta pokušavao da osvoji titulu KSW-a, ali je u oba slučaja poražen od De Frisa. Upravo zato potencijalni treći susret za njega ima dodatnu težinu.

- Ja imam sportski duh, takmičarski. Volim da osetim poraz, pa da nakon toga ispunim svoj cilj. De Fris (šampion) je tamo 10 godina neporažen. Ni on sam ne zna koliko je puta branio pojas, tako da bi mi nastup u KSW-u bila takmičarska satisfakcija. Da probam nekako i njega da pobedim.

Ta dva poraza ujedno su i jedini Stošićevi neuspesi u KSW-u. U prethodne tri godine u poljskoj promociji ostvario je sedam pobeda, od čega pet nokautom, uz dva poraza od De Frisa. Za sada je, međutim, fokus na FNC-u i odbrani titule posle pobede nad Hatefom Moilom. Očekuje se da njegov naredni rival bude Miran Slo Roki Fabjan u Beogradskoj areni, koga je već ranije savladao tehničkim nokautom.