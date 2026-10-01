Fudbal

Konačno dobre vesti u Partizanu: Ilić može da odahne!

С.С.

01. 10. 2026. u 17:13

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Crno-beli imaju razlog za zadovoljstvo.

Коначно добре вести у Партизану: Илић може да одахне!

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Mlada fudbalska reprezentacija Srbije je minulog meseca, u dva kontrolna meča savladala selekciju Iraka.

Utakmice su bile provere za naredno prvenstvo Evrope, koje će zajednički organizovati naša država i Albanija, a izabranici Zorana Bate Mirkovića su oba puta slavili po 3:0.

Međutim, detalj sa proteklog meča veoma je zabrinuo stručni štab na čelu sa bivšim legendarnim reprezentativcem, ali i trenera Partizana – Sašu Ilića.

Posle duela sa protivničkim igračem, bol u nozi osetio je Bogdan Kostić, zbog čega je morao da se preseli na klupu, kako bi izbegao pogoršanje povrede, naročito jer se radi o prijateljskom meču.

Foto: Printskrin/TV Arena sport

Preciznije, Kostić je prema saznanjima "Meridian sporta" dobro prošao i samo "zaradio" udarac od kojeg se brzo oporavio, a potom prošao lekarske preglede i nastavio da trenira sa ostatkom Mirkovićeve ekipe.

Selektor može da računa na usluge perspektivnog člana Partizana, koji je spreman za utakmice sa vršnjacima iz Rusije zakazane za 2. i 5. oktobar od 18 časova.

Bogdan Kostić je ove sezone upisao 12 mečeva za klub iz Humske i dao dva pogotka.

БОНУС ВИДЕО: ТАЈНА НАЈВЕЋЕГ ФУДБАЛСКОГ СТАДИОНА НА СВЕТУ: Ово је листа ТОП 10 „храмова фудбала“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MISLILA SAM DA ĆU UMRETI: Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni

"MISLILA SAM DA ĆU UMRETI": Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - "Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni"