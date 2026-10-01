Konačno dobre vesti u Partizanu: Ilić može da odahne!
Crno-beli imaju razlog za zadovoljstvo.
Mlada fudbalska reprezentacija Srbije je minulog meseca, u dva kontrolna meča savladala selekciju Iraka.
Utakmice su bile provere za naredno prvenstvo Evrope, koje će zajednički organizovati naša država i Albanija, a izabranici Zorana Bate Mirkovića su oba puta slavili po 3:0.
Međutim, detalj sa proteklog meča veoma je zabrinuo stručni štab na čelu sa bivšim legendarnim reprezentativcem, ali i trenera Partizana – Sašu Ilića.
Posle duela sa protivničkim igračem, bol u nozi osetio je Bogdan Kostić, zbog čega je morao da se preseli na klupu, kako bi izbegao pogoršanje povrede, naročito jer se radi o prijateljskom meču.
Preciznije, Kostić je prema saznanjima "Meridian sporta" dobro prošao i samo "zaradio" udarac od kojeg se brzo oporavio, a potom prošao lekarske preglede i nastavio da trenira sa ostatkom Mirkovićeve ekipe.
Selektor može da računa na usluge perspektivnog člana Partizana, koji je spreman za utakmice sa vršnjacima iz Rusije zakazane za 2. i 5. oktobar od 18 časova.
Bogdan Kostić je ove sezone upisao 12 mečeva za klub iz Humske i dao dva pogotka.
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