Fudbal

POTRES! Real tužio Barselonu u UEFA

Танјуг

01. 10. 2026. u 17:40

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Burno je u Španiji.

ПОТРЕС! Реал тужио Барселону у УЕФА

JAVIER SORIANO / AFP / Profimedia


Fudbalski klub Real podneo je danas zvaničnu prijavu Evropskoj fudbalskoj uniji (UEFA) zbog "slučaja Negreira" i navodne afere Barselone i tvrdnji da je aktuelni šampion Španije tokom poslednje dve decenije vršio uplate bivšem potpredsedniku Tehničkog komiteta sudija u Španiji.

"UEFA je potvrdila prijem prijave koju je podneo Real, kao i nastavak istrage o isplatama koje je FK Barselona tokom poslednje dve decenije vršila bivšem potpredsedniku Tehničkog komiteta sudija", stoji na početku saopštenju Reala.

Dodaje se da prijava koju je podneo Real sadrži obimnu dokumentaciju i dokaze o događajima izuzetne težine, koji direktno utiču na integritet takmičenja i poverenje u sudijski sistem.

"Real smatra ključnim da se, sad kada UEFA raspolaže tom dokumentacijom, istraga što pre sprovede do kraja i da nadležni organi donesu odgovarajuće odluke, srazmerne težini utvrđenih činjenica", navide iz Reala.

Na kraju se podvlači da će Real nastaviti da aktivno sarađuje sa UEFA i preduzima sve mere iz svoje nadležnosti kako bi se rasvetlili ovi događaji, za koje madridski klub smatra nespojivim sa principima integriteta, transparentnosti i fer-pleja, na kojima mora da počiva evropski fudbal.

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