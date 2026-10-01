Bivši igrač Partizana pomenuo navijače Zvezde: "Znam da će..."

Tim iz Istanbula u Beograd stiže posle pobede nad Madriđanima.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaši Efesa otvorili su novu sezonu u Evroligi sa polovičnim učinkom (1-1).

Posle startnog poraza u Kataloniji od Barselone, usledila je velika pobeda nad najtrofejnijim evropskim klubom, Real Madridom (94:84) i najava boljih dana.

Dvostrukog uzastopnog prvaka najelitnijeg klupskog takmičenja Startog kontinenta sada čeka gostovanje Crvenoj zvezdi, kojoj će se suprostaviti i Pi Džej Doužer.

Nekadašnji miljenik "grobara", svojevremeno je u večitim derbijima vodio bitke protiv tima sa Malog Kalemegdana, a večeras će se opet suprostaviti Zvezdi pred "delijama".

- Očekujem fenomenalnu atmosferu. Zbog toga dođeš u Evropu, da bi igrao pred publikom kakvu možete videti u Beogradu. Povratak ovde budi osećaj kao da sam se vratio kući. Bilo da igramo protiv Zvezde ili Partizana, znam da će publika biti neverovatna. Mislim da je to meč na kalendaru koji svi igrači zaokruže jer su veoma uzbuđeni da osete taj ambijent - rekao je košarkaš Efesa za "Basketnjuz".

Američki bek priznaje da je iz Srbije poneo samo lepe uspomene, igrajući za Partizan.

- Činjenica da mi je Partizan bio prvi dom van kuće je nešto što ću uvek pamtiti. Mislim da nigde drugde ne bih dobio iskustvo kao u Partizanu. Uvek kažem igračima, ako imate priliku da dođete ovde i da igrate, definitivno treba da to iskoristite – tako nešto ne može da se doživi na drugom mestu. Mnogo sam zahvalan što sam prvo došao ovde, definitivno sam bio srećan - zaključio je Pi Džej Doužer.

Podsetimo, osim njega u timu Pabla Lasa nastupa još jedan bivši as crno-belih, a to je centar Bruno Fernando.

БОНУС ВИДЕО: Топ 10 најбољих поентера у НБА