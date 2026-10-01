Gudurić se prisetio početka karijere: Zaigrao sam za Partizan sa 15 godina, kasnije me put odveo u FMP (VIDEO)

SRBIN je jedan sad jedan od lidera Armanija, a sad je otkrio kako je tekao njegov košarkaški put.

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Reprezentativac Srbije je se prisetio kako je iz rodnog Priboja došao do velike scene.

- Otišao sam na probu u Zvezdu, FMP i Partizan i tako su ljudi u Beogradu saznali za mene. Posle toga sam se preselio i započeo svoj put. FMP je jedan od najboljih timova za razvoj mladih igrača. Kada sam bio tamo na probi, rekli su mi da sam talentovan, ali da je sastav popunjen i da ću možda sledeći put moći da im se pridružim , ali ne te godine. Tako sam na kraju zaigrao za Partizan sa 15 godina. Odigrao sam jako dobre obe utakmice protiv FMP-a te sezone, a onda me je isti taj trener zvao da se priključim njima - rekao je Gudurić za klupsku televiziju.

Nezaboravan trenutak bila je zlatna medalja na Evropskom prvenstvu za igrače do 20 godina.

- Da budem iskren, trenutak kada sam shvatio da bih mogao nešto ozbiljno da napravim u košarci bilo je Evropsko prvenstvo za igrače do 20 godina u Italiji. Osvojili smo zlato, a ja sam izabran u najbolju petorku turnira. To je za mene definitivno bio momenat kada sam pomislio da možda mogu da budem uspešan i napravim nešto od svoje karijere. Jako se dobro sećam tih trenutaka, iako su bili pre 10-11 godina. Ne smatram sebe nužno igračem za završnicu ili popularno rečeno "clutch game". Ne razmišljam o tome na taj način, samo želim da uradim ono što je najbolje za tim. Iskreno celu karijeru sam se trudio da radim ono što je najbolje za ekipu, kako bismo pobeđivali. Eto, kroz karijeru me je lopta nekako često pronalazila, a ja nisam stidljiv i ne bežim od prilike, šanse i odgovornosti. Blagosloven sam i zahvalan Bogu, kao i svim mojim saigračima i trenerima na tome što mi veruju da budem onaj koji donosi odluke.

Neizostavan deo razgovora bila je i seniorska reprezentacija. Ponosan je na sve što je uradio sa nacionalim timom.

- Naravno da sam ponosan. Ja i svi moji saigrači smo neverovatno ponosni i srećni, iako nije lako u tim trenucima kada izgubite finale. Bivši saigrač iz Fenera i reprezentativac Italije Điđi Datome je u Manili igraju svoje poslednje takmičenje za nacionalni tim. Posle poraza u finalu poslao mi je poruku u kojoj mi čestita i sećam se da mi je napisao da bi dao sve klupske medalje za samo jednu sa reprezentacijom, toliko mu je to važno. Kada mi je to napisao, shvatio sam šta smo napravili Bili smo tužni jer smo izgubili finale, ali posle te poruke posložio sam stvari u pravu perspektivu.

Malo je nedostajalo da Srbija u polufinalu Olimpijskih igara u Parizu pobedi Sjedinjene Američke Države.

- Toliko emocija. Biti tako blizu. Svi su bili toliko fokusirani i odlučni. Apsolutno svi momci, ko god da se našao na terenu, dao je 100% svojih mogućnosti. Sada kada prebiram po sećanjima, bili smo neverovatno blizu (pobede protiv SAD-a). Samo nam je falilo malo energije na kraju, ali nas je stigao umor. Ipak, to je bila odlična utakmica i sjajno iskustvo. Strašna utakmica, jedna od najboljih ikada. Okruženje i činjenica da si na Olimpijskim igrama je nešto o čemu sanjaš - zaključio je Gudurić.

Marko Gudruić je u karijeri nastupao za FMP, Crvenu zvezdu, Fenerbahče u dva navrata, Memfis i sad je član Armanija.

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