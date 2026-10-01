Tuga, preminuo fudbaler (38)

Vest o smrti bivšeg fudbalera potvrdio je i njegov klub.

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Tužne vesti u Engleskoj. Preminuo je nekadašnji fudbaler Sautend Junajteda Džejms Voker (38).

Vest o njegovoj smrti potvrđena je danas. On je član kluba bio od 2008.do 2010. godine, zabeležio je 54 nastupa uz osam pogodaka.

Karijeru je počeo u Čarlton atletiku, potom je nastupao za Hartpul, Bristol, Lejton, Nots kaunti, Jeovil i Džilingem.

Život mu se iz korena promenio 2019. godine kada je doživeo srčani zastoj što je dovelo do teških fizičkih i mentalnih oštećenja sa kojima se borio.