Košarka

Tuga, preminuo fudbaler (38)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

01. 10. 2026. u 17:54

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Vest o smrti bivšeg fudbalera potvrdio je i njegov klub.

Туга, преминуо фудбалер (38)

FOTO: Depositphotos/deposit123

Tužne vesti u Engleskoj. Preminuo je nekadašnji fudbaler Sautend Junajteda Džejms Voker (38).

Vest o njegovoj smrti potvrđena je danas. On je član kluba bio od 2008.do 2010. godine, zabeležio je 54 nastupa uz osam pogodaka. 

Karijeru je počeo u Čarlton atletiku, potom je nastupao za Hartpul, Bristol, Lejton, Nots kaunti, Jeovil i Džilingem. 

Život mu se iz korena promenio 2019. godine kada je doživeo srčani zastoj što je dovelo do teških fizičkih i mentalnih oštećenja sa kojima se borio. 

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