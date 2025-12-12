Poznati

KAO DA KADRIRAM GLAS, A NE LICE: Miloš Nadaždin govori o Ildi Šaulić kroz prizmu svetla i objektiva (FOTO)

Dušan Cakić

12. 12. 2025. u 18:05

JEDAN od najcenjenijih regionalnih fotografa govori o Ildi Šaulić, ističuči da je nemoguće „uhvatiti je“ objektivom.

КАО ДА КАДРИРАМ ГЛАС, А НЕ ЛИЦЕ: Милош Надаждин говори о Илди Шаулић кроз призму светла и објектива (ФОТО)

Foto: Jasna Prolić

- Fotografija je istina, ali s njom, istina se menja. Kad zatvorim okidač, već je druga. Kao da kadriram glas, ne lice. Ne možeš uhvatiti ono što ti menja pogled - istakao je fotograf.

Šta je još izneo, pogledajte u videu ispod:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ilda Saulic (@ildasaulic)

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

