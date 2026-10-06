OGLASILA SE AMBASADA RUSIJE U BiH: Prva izjava nakon izbora
IZ AMBASADE Rusije u Bosni i Hercegovini saopšteno je da ih raduje pobeda političkih snaga u Republici Srpskoj koje se zalažu za svestrani razvoj strateškog partnerstva sa Ruskom Federacijom.
„Računamo na dalje unapređenje saradnje u tom pravcu“, naveli su iz ovog diplomatskog predstavništva u izjavi za Srnu.
Dodali su da su spremni za realističku, pragmatičnu i uzajamno korisnu saradnju sa onima koji gledaju Rusiju kao značajan faktor u procesu realizacije Dejtonskog mirovnog sporazuma, te kao zemlju koja igra važnu ulogu u osiguranju bezbednosti i saradnje na Balkanu i u Evropi.
Iz ruske Ambasade navode da su se i pre objave zvaničnih rezultata izbora pokazale određene tendencije.
- Prema našem mišljenju, može se govoriti o pobedi stranaka s nacionalnom orijentacijom, njihovoj širokoj zastupljenosti u organima vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i na lokalnom nivou - naveli su iz Ambasade Rusije u Bosni i Hercegovini.
(Sputnik)
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