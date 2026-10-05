"GREND SLEM, ČESTITAM" Viktor Orban izjavom o Republici Srpskoj uzdrmao Balkan

BIVŠI mađarski premijer Viktor Orban čestitao je Miloradu Dodiku i SNSD-u izborni rezultat u Bosni i Hercegovini, poručivši da je stranka dobila snažan mandat da nastavi borbu za interese i prava Republike Srpske.

Belgian Presidency of the Council of the European Union / Julien Nizet

Orban je posebno čestitao Željki Cvijanović, kandidatkinji SNSD-a za srpskog člana Predsedništva BiH, i Savi Miniću, kandidatu za predsednika Republike Srpske, koji, prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije, imaju ubedljivu prednost nad protivkandidatima.

- Grend slem! Čestitam predsedniku Miloradu Dodiku i svim našim prijateljima u SNSD-u, posebno predsednici Cvijanović i predsedniku Miniću, na ubedljivoj pobedi na izborima u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj. Snažan mandat da nastave da se bore za interese i prava Republike Srpske - napisao je Orban na platformi Iks.

Prema poslednjim podacima Centralne izborne komisije BiH, nakon obrade više od 90 odsto biračkih mesta, Željka Cvijanović osvojila je 284.934 glasa u trci za srpskog člana Predsedništva BiH.

Kandidat SDS-a Marinko Božović imao je 136.799 glasova, dok je Nebojša Vukanović osvojio 93.389.

FOTO TANJUG/ FOTO SRNA / BORISLAV ZDRINjA, fotografija niske rezolucije/ nr.

U trci za predsednika Republike Srpske Savo Minić dobio je 269.290 glasova, dok je njegov glavni protivkandidat Branko Blanuša iz SDS-a osvojio 216.867.

SNSD je istovremeno pojedinačno najjača stranka u trci za Narodnu skupštinu Republike Srpske sa 38,85 odsto glasova.

Na izborima za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH iz Republike Srpske SNSD je imao 40,91 odsto, ispred Pokreta Sigurna Srpska sa 15,10 i SDS-a sa 13,13 odsto.

Orbanova poruka dolazi nekoliko meseci nakon što je napustio mesto premijera Mađarske.

Njegov Fides izgubio je parlamentarne izbore 12. aprila od stranke Tisa Petera Mađara, čime je završena Orbanova 16-godišnja neprekidna vladavina.

Peter Mađar preuzeo je funkciju premijera 9. maja, dok je Orban ostao na čelu Fidesa, sada najveće opozicione stranke u Mađarskoj.

Promena vlasti u Budimpešti, međutim, nije promenila Orbanov odnos sa Dodikom.

Njih dvojica godinama održavaju bliske političke veze, a Orban je tokom mandata otvoreno podržavao rukovodstvo Republike Srpske u njegovim sporovima sa zapadnim državama i institucijama u BiH.

SNSD je na nedeljnim izborima zadržao vodeću poziciju u Republici Srpskoj, osvojio predsedničku funkciju entiteta i mesto srpskog člana Predsedništva BiH, dok preliminarni rezultati pokazuju da ostaje i najjača stranka među biračima iz Republike Srpske za državni parlament.