Republika Srpska

ZABORAVITE MOJ BROJ: Deklasirani Vukanović ljut na narod što nije glasao za njega

Novosti online

05. 10. 2026. u 17:59

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LIDER Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović pretrpeo je težak poraz na izborima.

ЗАБОРАВИТЕ МОЈ БРОЈ: Декласирани Вукановић љут на народ што није гласао за њега

Nebojša Vukanović foto BZdrinja

 Osim njegovog poraza za člana Predsedništva BiH, njegova lista je ostvarila i loš rezultat za Narodnu skupštinu Republike Srpske.

Vukanović se zahvalio građanima koji su glasali za njega i naglasio da je njegova lista po broju osvojenih glasova druga u Trebinju i treća u Banjaluci.

Vukanović se obrušio na medije, ali i na narod koji ga nije podržao.

"Neverovatno je da su ovakvi rezultati glasanja. Poslanici DNS-a nisu rekli nijednu reč, a DNS je porastao. Sa druge strane, mi smo imali najviše borbi i imali smo pad. Narod voli novac i obećanja, laži i prevare. Treba reći da narod voli ovakvu vlasti, meni je žao što sam izgubio majku u ovoj borbi, što sam izgubio 20 godina života skačući za ovakav narod", rekao je Vukanović.

Ističe da će biti vremena da se rezultati analiziraju, ali da je ekstremno razočaran.

"Poručujem ljudima u Hercegovini da zaborave moj broj. Zvonio je telefon čitav dan. Zašto ljudi kad vide problem zovu nas da mi skačemo, da žrtvujemo sebe i svoje porodice, a da onda oni odu za drugima. Posebno sam razočaran neprijateljskim odnosom svih medijima u Srpskoj. Da sam ratni zločinac i masovni ubica, neko bi me preneo", rekao je Vukanović.

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