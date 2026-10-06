ZA SMRT 19 LJUDI JOŠ BEZ OPTUŽNICE: Stravične poplave i odron u Jablanici i posle dve godine u fazi istrage

U JABLANICI je pre dve godine u strašnim poplavama i odronima stradalo 19 meštana. Ali nakon dve godine optužnica za odgovorne za rad nelegalnog kamenoloma sa kojeg je i krenula lavina kamenja ka Jablanici nema, i predmet je u fazi istrage!

Jablanica poplave foto printskrin RTRS

Jedino što se promenilo je da je 4. oktobar sada Dan žalosti u Jablanici i to od ove godine, kažu meštani. Situaciju u kojoj se nalaze dve godine od katastrfe opisuju kao bruku i sramotu.

Emir i Adisa Maslo iz Donje Jablanice preživeli su golgotu tokom poplava 2024, a u njihovoj kući tada su se nalazila dva sina i supruga jednog od njih, koja je izgubila bebu u osmom mesecu trudnoće. Danas, dve godine kasnije, oni stanuju u stambenom kontejneru.

- Vlastima je bilo samo da se maknu ove napola srušene kuće, da se ne vide s puta. Put je prošao, prugu napravili Turci, i ovo se nadaju napraviće neko, a neće niko. Niko ne kaže da je ovde kamenje "teklo", nije samo voda. Padala je kiša i 50 godina pre, pa nije bilo ništa. Finansijsku pomoć dobio sam samo od naroda - istakao je Emir.

Te kobne noći, čuli su tutnjavu, a u kući se nalazio sa suprugom i mlađim sinom na spratu, a u prizemlju su bili njegov stariji sin i snaha. Tad je puklo nešto i odnelo ih, razbacalo niz čitavo selo.

Iseljenje BROJNI mešatni su se iselili iz Donje Jablanice i otišli u Drženicu, Konjic i druga mesta. - Nikad više ne može biti kao što je bilo, jer ljudi su izgubili poverenje u institucije. Četiri kuće su obnovljene. Ranije je bilo oko 360 domaćinstava - istakao je Mumin Maslo.

- To je teklo putem, a onda je zaglavilo podvožnjak. Voda je prelazila preko nasipa. Mlađi sin i ja našli smo ženu zakopanu u blatu. Nevesta je skroz do jezera bila daleko. Sakrili smo se iza ćoška kuće. Voda je prestala teći, onda je kamenje krenulo. Nisam se imao kad bojati. Hladno. Sevalo je neprekidno. Ne znaš gde se ko nalazi. Držali smo se za rešetke, voda nam je bila do pasa. Molio sam Boga da voda ne udari u ćošak kuće i da nas opet ne pokupi, ko zna gde bismo završili - priseća se Maslo.

Meštanin Mumin Maslo (81) ispričao je da se danas u Jablanici bore ko će sebi više zgrnuti u džep.

- Izgubio sam bližu rodbinu, ali nisam nikog iz svoje kuće, hvala Bogu. Te noći bio sam u kući koja je bila pod vodom. Sve sam morao da obnovim - izjavio je Maslo, čije domaćinstvo broji šest osoba, tvrdeći da nije dobio nikakvu finansijsku pomoć.