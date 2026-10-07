Miraleme, ali si slagao... (VIDEO)

Miralem Pjanić, nekadašnji reprezentativac BiH i bivši as Barselone i Juventusa, našao se u centru pažnje fudbalske javnosti nakon što je uhvaćen u očiglednoj laži (ili teškoj zabludi) u vezi sa anegdotom koju je ispričao o Kristijanu Ronaldu.

Jonathan Moscrop / PA Images / Profimedia

Pjanić je opisao događaj iz 2019. godine sa utakmice protiv Napolija, tvrdeći da je tadašnji trener Juventusa, Masimilijano Alegri, morao bukvalno da "otme" slobodan udarac Ronaldu kako bi njemu omogućio da šutira.

Vezni fudbaler je u svojoj izjavi detaljno opisao trenutak pre golegalnog slobodnjaka:



- Postigao sam gol iz slobodnog udaraca, što je bilo čudno jer je na terenu bio Ronaldo. Baš Kristijano je iznudio taj faul, mislim da je golman Meret dobio crveni karton. Kada je Alegri video Krisa kako leži na travi i drži se za koleno, odmah je pozvao fizioterapeuta. Alegri je izvukao Kristijana sa terena i dozvolio mi da izvedem slobodnjak. Dao sam gol! To je bio jedini način da dođem do lopte... Alegri, hvala ti.

@buzzspor Mentteki kuduran oçlar alın yalan söylemeye utanmıyor amk — Emirr.1907 (@emirfb_12) October 5, 2026

S obzirom na to da živimo u digitalnom dobu, navijači su vrlo brzo pronašli i objavili video snimak sa te utakmice koji je potpuno demantovao Pjanića.

Na snimku se jasno vidi sledeće: Ronaldo uopšte nije bio van terena niti mu se ukazivala pomoć. Portugalac je bio potpuno spreman i aktivno je učestvovao u akciji. U trenutku izvođenja, Ronaldo se zatrčao ka lopti zajedno sa Pjanićem kako bi zavarao protivnički živi zid i golmana, dok je Pjanić šutirao tik pored njega i postigao pogodak.



Posle objavljivanja ovog snimka, komentari na društvenim mrežama su eksplodirali, a Pjanić je postao predmet podsmeha na internetu zbog ove izmišljene priče. Iako niko ne osporava da je Bosanac bio fantastičan izvođač prekida, činjenica je da je pored Ronaldu u Juventusu jako teško dolazio do izražaja kada su slobodni udarci u pitanju.

