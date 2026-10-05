Republika Srpska

SUNCE NAD BANJALUKOM: Dodik, Cvijanović i Minić prošetali Banjalukom (VIDEO)

T.J.

05. 10. 2026. u 14:16

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PREDSEDNIK SNSD, Milorad Dodik, srpski član Predsedništva, Željka Cvijanoivć, i odlazeci premijer i budući predsednik Republike Srpske, Savo Minić, prošetali su danas ulicama Banjaluke.

СУНЦЕ НАД БАЊАЛУКОМ: Додик, Цвијановић и Минић прошетали Бањалуком (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Iks/Milorad Dodik

Na videu koji je objavljen na Dodikovom Iks nalogu vidi se kako im ljudi prilaze i čestitaju ubedljivu pobedu na svim nivoima vlasti na juče održanim Desetim opštim izborima.

Dodik je poručio da je beskrajno zahvalan narodu koji je na izborima prepoznao i nagradio svaku borbu koje se rukovodstvo Srpske nije uplašilo i svaku pobedu izvojevanu zajedno sa srpskim narodom.

- Sunce nad Banjalukom, grad koji ne staje i ljudi oko nas koji potvrđuju sliku Srpske kakvu želimo i gradimo - vedru, složnu, uspravnu. Ovo je naša zemlja. Naša Banjaluka. Naša Republika Srpska. I svaki njen kamen, svaka njena ulica i svako njeno jutro pripadaju narodu, koji je nikada nije prestao voleti. Živela Banjaluka, Živela Republika Srpska! - napisao je Dodik na platformi Iks.

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