SUNCE NAD BANJALUKOM: Dodik, Cvijanović i Minić prošetali Banjalukom (VIDEO)

PREDSEDNIK SNSD, Milorad Dodik, srpski član Predsedništva, Željka Cvijanoivć, i odlazeci premijer i budući predsednik Republike Srpske, Savo Minić, prošetali su danas ulicama Banjaluke.

Foto: Printskrin Iks/Milorad Dodik

Na videu koji je objavljen na Dodikovom Iks nalogu vidi se kako im ljudi prilaze i čestitaju ubedljivu pobedu na svim nivoima vlasti na juče održanim Desetim opštim izborima.

Sunce nad Banjalukom, grad koji ne staje i ljudi oko nas koji potvrđuju sliku Srpske kakvu želimo i gradimo: vedru, složnu, uspravnu. Ovo je naša zemlja. Naša Banjaluka. Naša Republika Srpska. I svaki njen kamen, svaka njena ulica i svako njeno jutro pripadaju narodu, koji je nikada nije prestao voljeti. Beskrajno sam zahvalan narodu koji je prepoznao i nagradio svaku borbu koje se nismo uplašili i svaku pobjedu koju smo zajedno sa našim narodom izvojevali. A dan je sunčan, nebo vedro - kao da i sama Srpska kaže: idemo dalje, u nove pobjede. Živjela Banjaluka. Živjela Republika Srpska. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 5, 2026

Dodik je poručio da je beskrajno zahvalan narodu koji je na izborima prepoznao i nagradio svaku borbu koje se rukovodstvo Srpske nije uplašilo i svaku pobedu izvojevanu zajedno sa srpskim narodom.

- Sunce nad Banjalukom, grad koji ne staje i ljudi oko nas koji potvrđuju sliku Srpske kakvu želimo i gradimo - vedru, složnu, uspravnu. Ovo je naša zemlja. Naša Banjaluka. Naša Republika Srpska. I svaki njen kamen, svaka njena ulica i svako njeno jutro pripadaju narodu, koji je nikada nije prestao voleti. Živela Banjaluka, Živela Republika Srpska! - napisao je Dodik na platformi Iks.

U Crkvi Svete Trojice zapalili smo svijeće i pomolili se za naš narod i Republiku Srpsku. Dali smo zavjet narodu da ćemo istrajati u politici koju je podržao. Naše politike biće politike naroda Republike Srpske. https://t.co/7uxeGWkmGt — Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 5, 2026