Republika Srpska

DODIK SE OGLASIO POSLE IZBORA: Ovo liči na pobedu Save Minića

Novosti online

04. 10. 2026. u 20:02

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PREDSEDNIK SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je odlično raspoloženje u SNSD-u i da ovo liči na pobedu Save Minića za predsednika Republike Srpske

ДОДИК СЕ ОГЛАСИО ПОСЛЕ ИЗБОРА: Ово личи на победу Саве Минића

Foto: V. Tripić

U BiH su danas održani opšti izbori, a u centralni birački spisak upisano je 3.408.517 birača. 

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