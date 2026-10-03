DODIK OTVORENO: Brisel nije naš partner – Evo na koga Republika Srpska računa

PREDSEDNIK Milorad Dodik najavio je da će se uskoro ponovo sastati sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, kao i da će ubrzo ponovo otputovati u posetu Sjedinjenim Državama.

Foto: B. Zdrinja

On je rekao da se evropski put pokazao kao antisrpski, odnosno put ukidanja Srpske i srpskog naroda na ovim prostorima.

- Zato moramo da se okupimo, razgrnemo činjenice i donesemo određene zaključke - rekao je Dodik, prenosi RTRS.

Poručio je da će rukovodstvo Srpske nastaviti da radi i jača republičke institucije.

- Verujem da ćemo imati konekciju sa Amerikom i našim partnerima u Evropi, ne sa Briselom, već sa Rusijom i nekim drugim dalekim zemljama te sa Kinom - naveo je Dodik.

On je istakao da kolektivni Zapad sve čini da BiH napravi muslimanskom zemljom i da se i dalje nepravedno i asimetrično odnosi prema Srbima, pa i njihovim težnjama da kao jedan narod žive u jednoj državi.

Dodik je ukazao da srpski narod mora da razmišlja o sve većem uticaju muslimana u odlučivanju u Evropi.

- U skladu sa tim procesima, oni će po prirodi stvari da podržavaju muslimansko Sarajevo. I zato naš položaj u BiH i šire može u narednom vremenu biti sve gori. Moramo da razmišljamo o tome - rekao je Dodik za ATV.

On je ukazao da kolektivni Zapad sve čini da BiH napravi muslimanskom zemljom, ističući da se evropski put pokazao kao antisrpski, odnosno put ukidanja Srpske i srpskog naroda na ovim prostorima.

Govoreći o budućem, 30. sastanku sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom, Dodik je rekao da sigurno neće biti održan u Banjaluci, ali da će biti organizovan uskoro negde u Rusiji.

- Putin mi je obećao da će doći na osveštanje rusko-srpskog hrama u Banjaluci, ali vidimo kakve su okolnosti u svetu. Ako se normalizuju geopitički odnosi u svetu i ukoliko se ukaže takva prilika, siguran sam da Putin ne bi imao ništa protiv da dođe u Banjaluku - rekao je Dodik.

Dodik je izrazio zadovoljstvo što oko sebe ima odličan i iskusan tim saradnika među kojima svako radi svoj deo posla.

- Željka Cvijanović je na tom planu neprikosnoveno vođa našeg međunarodnog tima. Ja vodim tim unutrašnjih odnosa i koordinišem pomenute međunarodne odnose, pogotovo tamo gde moj autoritet omogućava da prodrem do velikih državnika, poput Vladimira Putina, Benjamina Netanjahua ili do Bele kuće - naveo je Dodik.

(Sputnjik)

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