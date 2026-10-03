DODIK OTVORENO: Brisel nije naš partner – Evo na koga Republika Srpska računa
PREDSEDNIK Milorad Dodik najavio je da će se uskoro ponovo sastati sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, kao i da će ubrzo ponovo otputovati u posetu Sjedinjenim Državama.
On je rekao da se evropski put pokazao kao antisrpski, odnosno put ukidanja Srpske i srpskog naroda na ovim prostorima.
- Zato moramo da se okupimo, razgrnemo činjenice i donesemo određene zaključke - rekao je Dodik, prenosi RTRS.
Poručio je da će rukovodstvo Srpske nastaviti da radi i jača republičke institucije.
- Verujem da ćemo imati konekciju sa Amerikom i našim partnerima u Evropi, ne sa Briselom, već sa Rusijom i nekim drugim dalekim zemljama te sa Kinom - naveo je Dodik.
On je istakao da kolektivni Zapad sve čini da BiH napravi muslimanskom zemljom i da se i dalje nepravedno i asimetrično odnosi prema Srbima, pa i njihovim težnjama da kao jedan narod žive u jednoj državi.
Dodik je ukazao da srpski narod mora da razmišlja o sve većem uticaju muslimana u odlučivanju u Evropi.
- U skladu sa tim procesima, oni će po prirodi stvari da podržavaju muslimansko Sarajevo. I zato naš položaj u BiH i šire može u narednom vremenu biti sve gori. Moramo da razmišljamo o tome - rekao je Dodik za ATV.
On je ukazao da kolektivni Zapad sve čini da BiH napravi muslimanskom zemljom, ističući da se evropski put pokazao kao antisrpski, odnosno put ukidanja Srpske i srpskog naroda na ovim prostorima.
Govoreći o budućem, 30. sastanku sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom, Dodik je rekao da sigurno neće biti održan u Banjaluci, ali da će biti organizovan uskoro negde u Rusiji.
- Putin mi je obećao da će doći na osveštanje rusko-srpskog hrama u Banjaluci, ali vidimo kakve su okolnosti u svetu. Ako se normalizuju geopitički odnosi u svetu i ukoliko se ukaže takva prilika, siguran sam da Putin ne bi imao ništa protiv da dođe u Banjaluku - rekao je Dodik.
Dodik je izrazio zadovoljstvo što oko sebe ima odličan i iskusan tim saradnika među kojima svako radi svoj deo posla.
- Željka Cvijanović je na tom planu neprikosnoveno vođa našeg međunarodnog tima. Ja vodim tim unutrašnjih odnosa i koordinišem pomenute međunarodne odnose, pogotovo tamo gde moj autoritet omogućava da prodrem do velikih državnika, poput Vladimira Putina, Benjamina Netanjahua ili do Bele kuće - naveo je Dodik.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
KREMLj: Odnosi Rusije i Srpske su istorijski, tradicionalni i izuzetno bliski
29. 09. 2026. u 11:36
VAŽAN SUSRET U MOSKVI: Dodik danas sa Putinom, evo o čemu će razgovarati
29. 09. 2026. u 09:15
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)