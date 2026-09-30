SULJAGIĆ SE PREPAO ISTRAGE TUŽILAŠTVA: MUP Srpske demantovao navode direktora Memorijalnog centra Srebrenica
POSLEDNjIH dana izjavama protiv MUP RS da se sprema njegovo hapšenje, Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra (MC) Srebrenica, pokušava da skrene pažnju javnost sa istrage oko malverzacija u Centru koje sprovodi bijeljinsko tužilaštvo a odnosi se na utaju poreza i doprinosa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS odbacilo je kao netačne i neosnovane tvrdnje direktora MC Srebrenica Suljagića, da Policija Srpske priprema njegovo hapšenje i upad SAJ u taj kompleks. Takav plan ne postoji, izričiti su u MUP RS.
- Takve tvrdnje su neodgovorne i predstavljaju iznošenje neproverenih informacija čime se bez ikakvog osnova stvara slika o navodnom postupanju policije koji ne postoji. Pozivamo da se prestane sa plasiranjem konstrukcija o navodnim hapšenjima i upadima policije, jer za takve tvrdnje ne postoji utemeljenje - saopšteno je iz MUP RS.
OJT u Bijeljini potvrdilo je da je formiralo predmet u vezi sa poslovanjem Memorijalnog centra u Srebrenici.
- U okviru predmeta pod nadzorom postupajućeg tužioca preduzimaju se mere u cilju provera dostavljenih prijava, a u vezi postojanja sumnje u izvršenje krivičnog dela utaja poreza i doprinosa. Shodno tome, postoji zahtev tužioca za prikupljanje dokumentacije i provere tih navoda - rečeno je u OJT Bijeljina.
Ambasador
BRANIMIR Kojić, predsednik Skupštine Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih, kaže da je ovo predizborna igra Suljagića.
- Suljagić na ovaj način pokušava uoči izbora da se nominuje za ambasadora, jer je to njegova neostvarena želja - kaže Kojić.
Dodaju da će nakon prikupljanja relevantnih dokaza, tužilac biti u prilici da donese konačnu odluku.
- Apelujemo na medije da izveštavaju u skladu sa činjenicama, bez stvaranja negativnog javnog mnjenja i uticanja na rad Tužilaštva - navode u OJT Bijeljina.
Inače, Suljagić je istragu nazvao smijurijom, teško optužuje Policiju RS i OJT u Bijeljini za ukidanje MC Potočari i navodno hapšenje, kako kaže, muslimana. Otvoreno negira u objavama na "mrežama" legitimitet institucija RS i raspiruje međunacionalne tenzije kako Centar radi u "ratnim" uslovima.
- Čuo sam da postoji neki plan, da se u MC upadne sa policijom, specijalcima, da se napravi demonstracija sile. Ali Memorijalnom centru nećete prići - rekao je Suljagić.
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