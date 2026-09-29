Republika Srpska

STEVANDIĆ UPOZORAVA NA OPASNU RADIKALIZACIJU: Stvoren je "bosanski Hamas"

P. Đurđević

29. 09. 2026. u 13:28

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PREDSEDNIK Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić oglasio se povodom sve učestalijih pretnji koje su mu u poslednje vreme upućene putem društvenih mreža, a koje, osim njegove, ugrožavaju i bezbednost članova njegove porodice.

СТЕВАНДИЋ УПОЗОРАВА НА ОПАСНУ РАДИКАЛИЗАЦИЈУ: Створен је босански Хамас

Foto: Kommersant Photo Agency/Sipa USA/Profimedia

Stevandić je poručio da ne postoji ta pretnja koja će ga naterati da promeni svoju politiku, ali da je poenta u nečemu sasvim drugom.

- Mržnja koju otvoreno ispoljavaju iz sarajevske političke čaršije očigledno je dovela do stvaranja 'bosanskog Hamasa' - radikalne mase koja bi po modelu sa Bliskog istoka verovatno rešavala probleme u BiH - rekao je Stevandić.

Dodao je da je MUP Republike Srpske redovno obaveštavan o pretnjama i da je više predmeta u vezi sa tim pretnjama trenutno u obradi.

- MUP Republike Srpske ima odličnu saradnju sa policijskim agencijama širom sveta i neka ne misle pojedinci da će biti zaštićeni ako žive izvan BiH. Naprotiv! Neki su već locirani, privedeni i procesuirani - rekao je Stevandić.

Iz Narodne skupštine saopšteno je da je većina pretnji Stevandiću stigla preko društvenih mreža i mogu se okarakterisati kao otvorene pretnje po život i slobodu kretanja predsednika Skupštine i njegovih najbližih.

- "Kožu ću ti skidati komad po komad”, „Rastrgao bih te na komade, samo golim rukama”, „Uskoro ćeš nestati ti i tvoja republika” - samo su neke od najnovijih prijetnji praćenih gnusnim uvredama, i to sa profila na mrežama na kojima se čak pojavljuju fotografije dece, navodi se u saopštenju, prenosi RTRS.

(Politika onlajn)

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