TUGA: Preminuo Nebojša Kuštrinović

NEBOJŠA Kuštrinović, poznati banjalučki meteorolog, preminuo je u Banjaluci, a decenijama je bio poznat po načinu na koji je klasičnu vremensku prognozu povezivao sa narodnim verovanjima, poslovicama i iskustvima naših predaka.

Foto: Printsksin Jutjub Srpskainfo

Upravo ga je takav pristup meteorologiji učinio prepoznatljivim, ali i vrlo rado viđenim sagovornikom na temu vremena kako među ljudima, tako i u medijima.

Sem u meteorologiji, Kuštrinović je ostavio trag i u brojnim drugim poljima života, a bio je aktivan i kao televizijski i radijski saradnik. Poznata je njegova emisija "Kafanska".

Kuštrinović je rođen 8. jula 1948. godine u Banjaluci.

Bio je diplomirani meteorolog, a radni vek proveo je u Hidrometeorološkoj službi, kao i na mjestu direktora Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Bio je i član meteorološke ekipe koja je pratila Zimske olimpijske igre u Sarajevu 1984. godine.

U odeljku "Bivši učenici" na sajtu Osnovne škole "Aleksa Šantić" iz Banjaluke nalazi se i Kuštrinovićevo ime, a kako navode, on je za sigurno čovek koji je "ušao" u najviše naših domova.

- Svojim optimizmom i najave lošeg vremena čini podnošljivim. Stiče se utisak da bi svojom blagošću i toplinom i oluje mogao obuzdati. Pretpostavljate da se radi o najvećem i najslušanijem meteorologu- pesniku Republike Srpske, Nebojši Kuštrinoviću. Uvek je isticao svoju neograničenu ljubav prema rodnoj Banjaluci, ali joj se uvek nesebično oduživao i kao čovek, meteorolog, sportista, sportski radnik i zaljubljenik u sve to. On, brat i tri sestre su pohađali našu školu. Bili su svi rado prihvaćeni i na ponos, kao što se njima ponosio i njihov Bojića Han i Banjaluka - napisali su oni.

(Telegraf.rs)

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