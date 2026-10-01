SRPSKA POSLALA JASNU PORUKU: Stradanje srpskog naroda u Jasenovcu tema od nacionalnog značaja

PREDSEDNIK Skupštine Boračke organizacije Pale, Radosav Živković, rekao je danas da je tema stradanja srpskog naroda u Jasenovcu od nacionalnog značaja, navodeći da kultura sećanja mora biti usmerena na očuvanje istine i svesti o stradanju, posebno među mladima.

Foto: Printskrin Jutjub/RTS

Govoreći o filmu Lordana Zafranovića "Zlatni rez 42 – Đeca Kozare", Živković je istakao da bi sud o filmu trebalo dati tek nakon njegovog gledanja, jer je reč o suviše ozbiljnoj temi da bi se ocenjivala unapred.

On je naveo da je zanimljivo to što je Zafranović govorio da je film snimao za svoj narod, sa namerom da pokaže zlo koje se dešavalo u Jasenovcu, ali i da ukaže na posledice veličanja ideologije koja je dovela do takvih zločina.

- Tema je stradanje našeg naroda u Jasenovcu i za nas je ona od nacionalnog značaja - poručio je Živković, ukazujući da je srpski narod tokom 20. veka doživeo velika stradanja, koja ne smeju biti zaboravljena.

Živković je istakao da je najvažnije da Srbi o ovim temama ne govore sa mržnjom ili negativnim emocijama, već sa svešću da su stradalnički narod i sa potrebom da pamte ono što im se dogodilo.

- Žrtve ne smemo svesti samo na brojeve, jer se time gubi njihova ljudska i lična dimenzija. Ako se bavimo samo brojevima, onda smo dehumanizovali žrtve - rekao je Živković u izjavi za Srnu.

On je dodao da se zbog toga mora govoriti i o konkretnim ljudima i njihovim sudbinama, podsetivši na Svetog novomučenika Vukašina iz Klepaca i njegovo stradanje u Jasenovcu.

Prema njegovim rečima, upravo pojedinačne sudbine najbolje pokazuju razmere stradanja, jer iza svakog broja stoji čovek, njegova porodica i život koji je prekinut.

Živković je naveo da sa područja opštine Pale ne postoji precizan broj stradalih u Jasenovcu, ali da je reč o desetinama, a možda i stotinama civila koji su tamo odvedeni i ubijeni.

On je rekao da opštinska Boračka organizacija Pale dugi niz godina nastoji da probudi svest o stradanju srpskog naroda i značaju očuvanja istorijskog pamćenja.

- Kultura sećanja ne treba da se svodi samo na obeležavanje godišnjica i datuma, već mora da bude stalna i suštinska, a posebno usmerena prema deci i mladima - ukazao je Živković.

On smatra da je upravo rad sa decom najbitniji, a da ga u ovom trenutku nema u meri i na način na koji bi trebalo da se odvija.

"Zlatni rez 42 – Đeca Kozare" o stradanju kozaračkog naroda u logoru Jasenovac govori o stradanju Srba sa Kozare u Drugom svetskom ratu, sa fokusom na decu koja su tokom ofanzive 1942. godine odvojena od roditelja i deportovana u logore i druga mesta tadašnje NDH.

Film će biti prikazan u subotu, 3. oktobra, u Banjaluci, a njegovo snimanje pomogle su institucije Republike Srpske i Srbije. Film će premijerno biti prikazan sutra u Beogradu.

(Tanjug)

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