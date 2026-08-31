SNSD UVEREN U NOVU POBEDU: "Najmoćniji smo i to ćemo i ostati"

LIDER SNSD Milorad Dodik izjavio je danas u Banjaluci da je ova politička partija najmoćnija i najveća, što će i ostati.

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- Razgovarali smo o izborima i sigurno je da smo najmoćniji - rekao je Dodik na konferenciji za novinare nakon sednice Predsedništva SNSD.

On je istakao da će ovakav status SNSD pokazivati i dalje.

Dodik ocenio je da su cilj uvođenja novih tehnologija u predstojeći izborni proces u BiH izborne malverzacije koje će sprovesti međunarodni predstavnici i poručio da oni, ipak, ne mogu pobediti srpski narod.

- Šef Delegacije EU u BiH, Luiđi Soreka, koji tvrdi da će nove tehnologije vratiti poverenje građana u izbore, najobičniji je lažov. On pokušava da opravda svoju platu od 20.000 evra. Takve tehnologije su izbačene u Nemačkoj, a u BiH pokušavaju da nam ih nametnu. Soreka će onda da sedi i da namešta izbore. Ali, nismo ni mi naivni, a i ne bojimo ga se - rekao je Dodik novinarima u Banjaluci nakon sednice Predsedništva SNSD.

Dodik je naglasio da Centralna izborna komisija (CIK) BiH koja nije legalna kažnjava političke subjekte šta god da urade kao da žele da ovde stane politički život.

- Nijednim aktom im nije dat legitimitet i ulazimo u sferu nelegalnih izbora - upozorio je Dodik.

Dodik je ukazao da EU zabranjuje ovakvu izbornu praksu.

- Pristalo smo na ovo, jer su oni želeli da mi odustanemo, pa da onda promovišu svoje. U federalnim medijima možete svakodnevno da vidite orgijanje - da je najvažnije mene skloniti i dovesti ljude koji će više verovati u BiH. Ako pobede mogu mi namestiti razne stvari, ali ne mogu da pobede ovaj narod - naglasio je Dodik, prenosi Srna.

(Tanjug)

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