Republika Srpska

SNSD UVEREN U NOVU POBEDU: "Najmoćniji smo i to ćemo i ostati"

T.J.

31. 08. 2026. u 16:44

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

LIDER SNSD Milorad Dodik izjavio je danas u Banjaluci da je ova politička partija najmoćnija i najveća, što će i ostati.

СНСД УВЕРЕН У НОВУ ПОБЕДУ: Најмоћнији смо и то ћемо и остати

Foto: Tanjug/Srna

- Razgovarali smo o izborima i sigurno je da smo najmoćniji - rekao je Dodik na konferenciji za novinare nakon sednice Predsedništva SNSD.

On je istakao da će ovakav status SNSD pokazivati i dalje.

Dodik ocenio je da su cilj uvođenja novih tehnologija u predstojeći izborni proces u BiH izborne malverzacije koje će sprovesti međunarodni predstavnici i poručio da oni, ipak, ne mogu pobediti srpski narod.

- Šef Delegacije EU u BiH, Luiđi Soreka, koji tvrdi da će nove tehnologije vratiti poverenje građana u izbore, najobičniji je lažov. On pokušava da opravda svoju platu od 20.000 evra. Takve tehnologije su izbačene u Nemačkoj, a u BiH pokušavaju da nam ih nametnu. Soreka će onda da sedi i da namešta izbore. Ali, nismo ni mi naivni, a i ne bojimo ga se - rekao je Dodik novinarima u Banjaluci nakon sednice Predsedništva SNSD.

Dodik je naglasio da Centralna izborna komisija (CIK) BiH koja nije legalna kažnjava političke subjekte šta god da urade kao da žele da ovde stane politički život.

- Nijednim aktom im nije dat legitimitet i ulazimo u sferu nelegalnih izbora - upozorio je Dodik.

Dodik je ukazao da EU zabranjuje ovakvu izbornu praksu.

- Pristalo smo na ovo, jer su oni želeli da mi odustanemo, pa da onda promovišu svoje. U federalnim medijima možete svakodnevno da vidite orgijanje - da je najvažnije mene skloniti i dovesti ljude koji će više verovati u BiH. Ako pobede mogu mi namestiti razne stvari, ali ne mogu da pobede ovaj narod - naglasio je Dodik, prenosi Srna.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: DODIK ZAPEVAO NA SKUPU U MITROVICI: Ne može nam niko ništa

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

RATKO MLADIĆ UVEK LJUDE STAVLJAO NA PRVO MESTO: Da su on i predsednik Karadžić bili u Dejtonu, mapa Srpske bi izgledala drugačije...
Republika Srpska

0 1

RATKO MLADIĆ UVEK LJUDE STAVLJAO NA PRVO MESTO: "Da su on i predsednik Karadžić bili u Dejtonu, mapa Srpske bi izgledala drugačije..."

SMRT generala Ratka Mladića me je pogodila kao da sam izgubio svog najbližeg. Bio je oficir u pravom smislu te reči, Srbin i patriota koji je volio svoj narod i želeo da spreči stradanje kakvo su Srbi prošli u Prvom i Drugom svetskom ratu. Srpski narod je generalu uvek bio na prvom mestu, kaže za "Novosti" Milovan Cicko Bjelica, jedan od osnivača Srpske demokratske stranke i čovek od najvećeg poverenja prvog predsednika RS Radovana Karadžića.

30. 08. 2026. u 12:13

Politika
Tenis
Fudbal
PRVI U OKTAGONU - SAZNAJ VIŠE

PRVI U OKTAGONU - SAZNAJ VIŠE