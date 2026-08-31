Republika Srpska

OSNOVCIMA PO 100, A SREDNJOŠKOLCIMA I STUDENTIMA PO 150 KM: Nakon sednice Predsedništva SNSD, Vlada RS pomaže đake

Srđan Mišljenović

31. 08. 2026. u 15:10

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PREMIJER Republike Srpske Savo Minić najavio je da će Vlada Srpske doneti odluku o jednokratnoj pomoći porodicama u Srpskoj, a koja podrazumeva po 100 KM za osnovce i po 150 KM za srednjoškolce i studente.

ОСНОВЦИМА ПО 100, А СРЕДЊОШКОЛЦИМА И СТУДЕНТИМА ПО 150 КМ: Након седнице Председништва СНСД, Влада РС помаже ђаке

Predsedništvo SNSD foto BZdrinja

Minić je rekao da je Republika Srpska finansijski stabilna i da u ovom trenutku može pomoći roditeljima sa ovim iznosom da bi mogli kupiti neophodan školski pribor.

- Izdvojićemo za to značajna sredstva - rekao je Minić u ponedeljak nakon sednice Predsedništva SNSD.

On je podsetio da je Vlada Srpske za sve osnovce obezbedila besplatne udžbenike, te da će i na ovaj način doprineti njihovom lakšem opremanju za školu.

Kada je reč o povećanju direktnih i indirektnih prihoda, Minić je rekao da su oni direktno posledica pojačane privredne aktivnosti, a ne nameta.

- Naš BDP će do kraja godine dostići 20 milijardi KM, investicioni ciklus je veći od 7,4 milijarde KM - naveo je Minić.

On je dodao da je Vlada Srpske u proteklom periodu povećavala borački, materinski i ostale dodatke.

SNSD najmoćnija i najveća partija

Dodik je istakao da je SNSD najmoćnija i najveća partija i da će to i ostati nakon izbora.

- Razgovarali smo o izborima i sigurno je da smo najmoćniji - rekao je Dodik i istakao da će ovakav status SNSD pokazivati i dalje.

Ekonomska situacija u Republici Srpskoj je stabilna i zbog toga se može intervenisati prema radnicima, đacima, boračkim kategorijama, izjavio je danas lider SNSD Milorad Dodik.

Dodik je posle sednice Predsedništva stranke naveo da je predloženo od predsednika Vlade Save Minića jednokratna naknada za učenike osnovnih i srednjih škola i studente.

- U ovom trenutno prosečna plata je 863 evra, imamo i dalje konstantnu pokrivenost uvoza izvozom, BDP konstantno dva odsto, imamo rast iako nije impozantan ali mi možemo reći da je na pozitivnim nivou i očekujemo da krajem godine premaši tri odsto - rekao je Dodik

Ukazao je da nezaposlenost pada ispod sedam odsto i da je to jedna od najnižih stopa na prostoru bivše Jugoslavije, da samo nižu ima Slovenija.

- Inflacija je 3,6 odsto, realno povećanje plata je preko pet odsto - dodao je Dodik i istakao rast prihoda.

On je naveo da su na sednici razgovarali o aktuelnoj političkoj i bezbednosnoj situaciji u Srpskoj i BiH.

- Smatramo da je politička situacija u Republici Srpskoj u znaku priprema za izbore, da je stabilna i nema remećenja bezbednosne situacije, te da Srpska pokazuje zrelost - rekao je Dodik.

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